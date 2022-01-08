خصم هائل على جمارك تويوتا كورولا 2020 شامل الضرائب ورسم التنمية

خصم هائل على جمارك تويوتا كورولا 2020 ، يبحث العديد من المستوردين عن قيمة جمارك سيارة تويوتا كورولا 2020 من المعروف أن مصلحة الجمارك أصدرت قرار حول الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات حيث تلتزم مصر بإلغاء الرسوم الجمركية وسنتعرف على مواصفات السيارة بشكل تفصيلي فهي سيارة مميزة حققت شهرة كبير بين الكثير لذا زاد البحث عنها وخاصًة بعد أن تم تخفيض الجمارك عليها، وفي هذا المقال سنوضح إليكم أبرز المعلومات حول الجمارك الخاصة بسيارة تويوتا كورولا وأهم مواصفاتها تابعونا.

تم تصنيع السيارة بهيكل خارجي فخم والتي تحمل ملامح النماذج الرياضية بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 17 بوصة.

السيارة متوفرة بالعديد من بوسائل الأمان الرائعة فهي مزودة بفتحة سقف كما يوجد بها شاحن لاسلكي

تم تزويد مقصورة السيارة بعدد كبير من وسائل الترفيه مثل تكييف هواء لترطيب الجو في المسافات البعيدة.

لا تستهلك وقود كثير وخفض لوحة العدادات داخل السيارة مما يؤدي إلى وضوح الرؤية.

تعتبر اقتصادية حيث أن أسعار قطع الغيار والصيانة مناسبة لكثير من العملاء.

تعتبر السيارة من السيارات المناسبة للعائلات حيث أن مساحتها الداخلية واسعة.

يتم إصدار درجتين من السيارة واستهلاك الوقود، والبنزين والهجين من أجل البيئة.

تتميز بمقدمة حادة مع مصابيح أمامية ليد وشبكة كبيرة وعجلات مصقولة.

الجزء الخلفي على مظهر هادئ مع شريط يربط بين المصابيح الخلفية ويتمتع التصميم الداخلي بتصميم حديث.

تتميز بعجلات ألمنيوم و مقاعد قماشية ،ونوافذ كهربائية وتعتبر رياضية وتتحمل الكثير من الطرق الصعبة.

هيكل فائق الصلابة لديه القدرة على توزيع تأثير الصدمات.

السيارة مزودة بأكياس هوائية أمامية وجانبية وتعديل هندسة المقصورة الداخلية لتفادي أي إصابات للركاب في حالة الحوادث.

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يختلف سعر كورولا 2020 حسب الموديل حيث تأتي الأسعار وهي كالتالي:

يبدأ سعر تويوتا كورولا XLi 1.6 المطورة من 68،600 ريال سعودي.

تويوتا كورولا XLI 1.6: يبدأ من 65،500 ريال سعودي.

سعر تويوتا كورولا GLI 2.0 فتحة سقف 2022: يبدأ من 87،300 ريال سعودي.

يبدأ سعر Toyota Corolla GLI Hybrid من 86،900 ريال سعودي.

يبدأ سعر سيارة تويوتا كورولا XLI هايبرد المحدثة من 79،000 ريال سعودي.

خصم هائل على جمارك تويوتا كورولا 2020