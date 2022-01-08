القوة والمتانة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، تمتاز تلك السيارة بمظهرها الانسيابي الجذاب الشبابي المنطلق والعصري تلك هي أهم ما تمتاز به السمات الظاهرية لسيارة من موديل إف جي كروزر المميزة بالعديد من المواصفات والتي من أبرزها أنها تعتد جامعة ما بين عصرية التصميم وقوته، وبراعة الأداء مع انسيابية سيرها على الطريق وفيما يأتي من استعراض الفقرات التي تتضمنها السطور القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص السيارة المميزة من نوعية إف جي كروز والحاملة لاسم العلامة التجارية الأكثر تميز إف جي كروزر.

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة لها العد يد من الخصائص والمواصفات التي تنفرد بها عن غيرها من أنواع السيارات المختلفة كما تجمع بين الكلاسيكية والعصرية وتلك أهم ما تمتز به السيارة الأكثر روعة من ماركة تويوتا ذات التقنيات اليابانية الفريدة وأهم التحديثات التي قد تمت إضافتها لتابلوه السيارة ومكوناتها الداخلية والتي تتسم بالأداء التشغيلي عالي المستوى مع مجموعة من المواصفات القياسية التي نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك النقاط القادمة:

سيارة رياضية متألقة بها روح تمتاز بالحيوية والشباب مع عصرية التصميمات التي تظهر على هيكل السيارة من الخارج مع براعة وروعة تقسيم وتصميم المقصورة الداخلية المميزة.

ملحقات عديدة للرفاهية بداخل السيارة أبرزها تواجد التكييف الداخلي بالريموت وهو من أكثر الملحقات الهادفة للراحة طول فترة القيادة.

السيارة الزجاج الخاص بها يمنع وصول أي ضوضاء لداخل السيارة.

الأنظمة التي تتعلق بالحماية متوفرة بالسيارة إف جي كروزر.

المحرك ستة سلندر.

المحرك بالسعة لتي تقدر بأربعة لترات.

عزم دورانها يصل للقيمة ثلاثمئة وثمانين نيوتن لكل متر.

ناقل الخاص بالحركة يعمل أوتوماتيكيا، ومقسم لحوالي خمسة من السرعات.

القفل للسيارة نوعه دفرنس مثبت بالخلف لسهولة الاجتياز للرمال والمناطق التي يصعب السير فيها.

المقصورة الخاصة بالسيارة إف جي كروزر تعد مغطاة بشكل كامل من خام المطاط.

مصدات آمنة وقوية لمزيد من الشعور بالراحة والأمان وانسيابية القيادة لرحلة أفضل عن طرق سيارة إف جي كروزر عالية المواصفات.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022