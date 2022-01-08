تويوتا بيلتا 2022 بسعر ومواصفات محدثة في السعودية

تأتي تويوتا بيلتا 2022 بإصدار حديث بالكامل، فقد تم طرحها بالأسواق لتنافس الكثير من السيارات، جاءت بيلتا بأحدث المواصفات والمعدات الحديثة،فقد انطلقت السيارة بمظهرها الأنيق السلس والتي ميزتها عن غيرها من السيارات الأخري، وذلك لأن تويوتا يهتم كثيرا بمظهر وأداء السيارات ، وللسيارة كل الوظائف التي تساعد على تحسين السلامة على الطريق ولتسهيل عملية القيادة، ومن خلال انطلاق السيارة بالأسواق العالمية سوف نلقي نظرة عبر السطور التالية عن اهم مميزات ومواصفات السيارة المحدثة كلياً تويوتا بيلتا 2022.

تويوتا بيلتا 2022

تويوتا بيلتا 2022 هي أحدث نسخة أنتجتها شركتا تويوتا اليابانية وسوزوكي من خلال تعاون مشترك، فبعد احتلال تويوتا بيلتا 2022 موقع الصدارة في محركات البحث والشبكات الاجتماعية العالمية، تواصل تويوتا تقديم العديد من أنواع السيارات العالمية وتعد Toyota Belta إحدى السيارات المحدثة بالكامل، فقد شغل القلق بال المواطنين وتم البحث عن سعر ومزايا ومواصفات السيارة الشاغرة قلقهم.

مواصفات Toyota Belta

تم تصنيف تويوتا بيلتا بالكثير من المواصفات التي جاءت علي النحو التالي:

تعمل السيارة بمحرك متطور 1500 سي سي بقوة 105 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

السيارة مزودة بجهاز تحكم عن بعد ونظام استقرار على الطريق السريع.

تم تحديث السيارة وتعتمد على الدفع بالعجلات الأمامية.

يتسارع Belta من وضعية الوقوف إلى 100 كيلومتر في 12 ثانية فقط.

أما عن نظام الشاشة والتي تم تحديثها لتتوافق مع خاصية اللمس بمقاس شاشة 7 بوصة لتضمن في عملها لنظامي iOS أو Android.

يبلغ حجم صندوق الأمتعة حوالي 495 لترًا ، ويبلغ حجم خزان الوقود حوالي 42 لترًا.

بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز السيارة بالعديد من إجراءات السلامة والأمن المتقدمة مثل الوسائد الهوائية، وتوزيع المكابح الإلكتروني عبر نظام EBD و ABS”.

السيارة تشمل نظام منع السرقة وحوامل مقاعد الأطفال ISOFIX.

من اهم المميزات التي تم شمولها للسيارة الحديثة أن لديها نظام مضاد للتجمد ومساعد وقوف خلفي بكاميرا أمنية. السيارة مزودة بمصابيح ضباب أمامية وخلفية يمكنها التحكم في مستوى الإضاءة. وتتميز السيارة بعجلات رياضية قياس 16 بوصة ونظام تثبيت السرعة ومساعد الفرامل. السيارة مزودة بمرايا داخلية بوظيفة التعتيم التلقائي، بالإضافة إلي تضمين مقبض خارجي للسيارة من الكروم مزود بأزرار لبدء أو إيقاف المحرك. كما تحتوي على تكييف رقمي أوتوماتيكي ومقاعد مغطاة بأفخم أنواع الجلود، كذلك المقعد قابل للتعديل بوضعيات مختلفة. يمكن أن تستوعب السيارة من الداخل ما يصل إلى خمسة أشخاص وإزاحة السيارة بسعة 1.5 لتر. محرك السيارة 105 حصان، بالإضافة إلي شمول السيارة على محرك 1500 سم مكعب يولد 105 حصانًا بنظام هجين محدود. يأتي Belta أيضًا بـ 4 محركات مع تروس مختلفة وناقل حركة أوتوماتيكي وعزم دوران 138 نيوتن متر ، وعزم دوران لمحرك السيارة مع ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات.

السعر الخاص بالسيارة بالمملكة حتي هذه اللحظة لن يتم الإعلان عنه ولكن من المتوقع ان يندرج السعر بمبلغ 70 ألف ريال سعودي.

أما عن سعرها بمصر والذي يندرج تحت فئتين الأولي منها بسعر 253 ألف جنيه، والثانية بمبلغ 275 ألف جنيه.

مميزات تويوتا بيلتا 2022سعر بيلتا 2022 في الأسواق المصرية والسعودية