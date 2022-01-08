اسطورة السيارات الرائعة... هيونداي سوناتا 2022 مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها المميزة فى السعودية

هيونداي سوناتا 2022 مميزاتها، منذ عدة أشهر قد تم طرح سيارة هيونداي سوناتا الجديدة، والسيارة تتمتع بالكثير من التجهيزات الرائعة التي جعلت منها واحدة من أهم السيارات التي حققت نسبة مبيعات كبيرة منذ أن تم طرح السيارة بالأسواق السعودية إلى جانب أنها من بين السيارات الاقتصادية التي تمكنك من السير لمسافة كبيرة تصل نحو 16.5 كيلو متر، من خلال القيام باستخدام لتر واحد فقط من البنزين، ونحن اليوم سوف نتحدث معاً مواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2022 وسعر السيارة في الأسواق.

هيونداي سوناتا 2022 مميزاتها

السيارة تتوفر بثلاث خيارات للمحرك الفئة الأول مزودة بمحرك بسعة 2500 ذات قوة حصان تصل نحو 191.

أما الفئة الثانية بمحرك رباعي الاسطوانات وبه شاحن توربيني ذات سعة 1600 سي سي ينتج عنه قوة تصل حتى 180 حصان.

الفئة الثالثة تدعم محرك الأداء العالي وهو محرك رباعي الاسطوانات وذات سعة 2500 سي سي وينتج عنه قوة 290 حصان.

السيارة من الداخل ذات مساحة كبيرة ومريحة للغاية للركاب وتسع لحوالي 5 أشخاص.

كما أنها من السيارات جيدة التهوية ومصنعة من أجود أنواع الجلود.

مزودة بتقنية عازلة للرياح والصوت والضوضاء الخارجي إلى جانب نظام ملاحة حديث من أجل مساعدة القائد.

السيارة تحمل الكثير من وسائل الترفيه منها شاشة للوسائط المتعددة وتعمل بتقنية اللمس وذات قياس 8 أو 10 بوصة.

كما أنها تحتوي على شاشة العدد الرقمي بمعدل 12.3 بوصة.

كما أن السيارة تحتوي على منافذ يو إس بي وبها بلوتوث ومكبر صوت وبه راديو ويدعم الاتصال بالأقمار الصناعية

وذلك دعم كامل لكافة أنظمة أبل كار بلاي.

السيارة تأتي بموديل جديد وعصري وذات هيكل معدني وبه شبكة أمامية ذات لون أسود بشكل متناسق مع التصميم الخارجي لهيكل السيارة.

مواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2022

سعر سيارة هيونداي سوناتا 2022

جاءت السيارة حاملة الكثير من المزايا التي جعلت فئة كبيرة من الأشخاص يرغبون بالتعرف على سعر سيارة هيونداي سوناتا 2022 في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية بسعر يتراوح ما بين 69 حتى 71 ألف ريال سعودي، والفئة العالية من السيارة متاحة بسعر 103 ألف ريال سعودي