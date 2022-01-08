بـ 950 ريال كورولا كروس 2021 بالتقسيط المريح على أطول مدة بالسعودية

تأتي كورولا كروس 2021 بثلاثة فئات وظلت السيارة بجميع فئاتها بنفس الأسعار منذ طرحها وإلى الآن وذلك لتحقيق السيارة نجاح خرافي و إقبال السعوديين على شرائها وسيتم تناول أسعار فئات السيارة لاحقا في هذا المقال، ورغبت تويوتا الشركة المصنعة للسيارة المشار إليها أن تكون منافسة هيونداي كونا الكروس اوفر، وتحظى سيارات هيونداي بشعبية واسعة في السعودية خاصة موديلات النترا وكونا.

سعر فئات كورولا كروس من الوكالة هما كما يلي: فئة LE HEV بسعر 83 ألف 605 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سعر فئة XLE HEV هو 89 ألف و470، وكذلك سعر فئة LTD HEV هو 100 ألف 165 ريال سعودي.

نظام التقسيط التالي من عبداللطيف جميل للتمويل، وكيل تويوتا بالسعودية، خاص بتقسيط فئة LE HEV، مدة التقسيط 60 شهر.

وفي الوقت نفسه القسط الشهري هو 995 ريال سعودي، وسوف تكون هناك دفعة أولى قدرها 21 ألف 520 ريال.

هناك دفعة أخيرة عند انتهاء آخر قسط للسيارة، وهي 29 ألف و80 ريال، معدل الفائدة السنوية هو 21%.

ضريبة القيمة المضافة على السيارة هي 13 ألف و163 ريال وتم حساب سدادها كاش وغير مدرجة على الأقساط الشهرية.

يمكن الاتفاق على تسديد الضريبة مع الدفعة الأولى أو الاخيرة أو دمجها لتكون ضمن الأقساط الشهرية.

هناك مصروفات إصدار لعقد التأجير التمويلي هي 512 ريال سعودي.

يمكنك عزيزي القارئ الحصول على نظام التمويل المشار إليه في هذا المقال عند الطريق الدخول على موقع شركة عبداللطيف جميل للتمويل.

وفي الوقت نفسه قم باختبار السيارة التي تريد تمويلها، بعد ذلك اختبار الفئة ومن ثم اللون، بعد ذلك حدد الدفعة الأولى.

وكذلك حدد الفترة التي ترغب في الاستمرار في عقد التأجير التمويلي بها التي تمتد حتى 60 شهر.

بعد الانتهاء من كل ذلك حدد صافي الدخل الشهري المطابق للشروط والأحكام، وبعد حساب التمويل اضغط على تقديم الطلب.

هذا فيما يخص التقديم اون لاين، وكذلك يمكنك التوجه إلى أقرب منفذ خاص بـ عبداللطيف جميل، اتصل هنا لتعرف العنوان: 8002442211.

سعر كورولا كروس 2021 الجديدة في السعودية شامل الضريبةبـ 950 ريال سعودي كورولا كروس 2021 بالتقسيط المريحطريقة الحصول على كورولا CORSS بالأسعار المرفقة اعلاه من السعودية