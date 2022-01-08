الاسطورة الجديدة وصلت.. تتحدى سيارات فورد وتويوتا انطلاق سيارة بيك آب جديدة بمواصفات واعرة

الاسطورة الجديدة وصلت.. تتحدى سيارات فورد وتويوتا قامت شركة Zhongxing Auto الرائدة في صناعة السيارات في جمهورية الصين بالكشف عن سيارتها الجديدة سيارة ZX Weishi 1949 والتي تنافس سيارات البيك آب المقدمة من شركة فورد الألمانية وتويوتا الياباني، وتتميز السيارة بأنها مزودة بعدة مصابيح أمامية وخلفية تعمل بأفضل التقنيات الحديثة كما أن السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي وقدرتها على السير على الأراضي الوعرة ممتازة وكل ما يخص السيارة سنقوم بتوضيحه في السطور التالية من مقالنا اليوم.

محرك السيارة يعمل بقوة تبلغ 163 حصان وسعته تبلغ 2300 سي سي .

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 380 نيوتن لكل متر وأقصى سرعة تبلغها السيارة 150 كيلو متر في الساعة الواحدة.

الفتيس المقترن بمحرك السيارة أوتوماتيكي ومكون من ست سرعات.

يبلغ طول السيارة حوالي 5916 مللي متر وعرضها 1850 مللي متر وأقصى ارتفاع تبلغه السيارة 1960 مللي متر.

حساسات ركن أمامية وخلفية ذاتية الركن وأخرى خاصة بالمطر والإنارة.

تسع السيارة لحمل خمسة أفراد بالغين ويمكنها السير لمسافات سريعة وقدرتها على الأراضي الوعرة عالية.

كما أنها مزودة بمحرك ثاني توربيني سعته اللترية تبلغ 2.0 لتر (2000 سي سي) وقوته 197 حصان وأقصى عزم دوران 360 نيوتن لكل متر.

يقترن الموتور الثاني بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من ثمان نقلات وأقصى سرعة يبلغها 170 كيلو متر لكل ساعة.

مواصفات ومميزات سيارة ZX Weishi 1949أسعار ZX Weishi 1949 في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار السيارة الصينية الجديدة من 92 ألف و7 ريال سعودي في سوق السيارات السعودي وذلك فيما يعادل حوالي 24 ألف و500 دولار أميركي.

تتميز السيارات الصينية بأنها رخيصة الثمن ولذلك فتكون على الأغلب جودة المقصورة الداخلية وإمكانياتها ضعيفة بالرغم من وجود سيارات صينية رخيصة وممتازة في الجودة والخامات.

السيارات الصينية تتميز بأن وزنها خفيف وبذلك فهي ليست ثابتة عند السير على الأراضي السريعة والسرعات العالية.

الفرش الداخلي رديء وذلك بسبب رخص سعرها فبالتالي أسعار المفارش تكون رخيصة الثمن.

تفتقر للعديد من وسائل الأمان والسلامة والتي يجب توافره في أي سيارة في هذه الفترة والتقلبات الجوية.

ثباتها ضعيف وخاصة على العفشة الناعمة ولا يمكنها السير على كل الطرق.

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