العملاق الياباني وصل.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من أهم وأقوى الخيارات المطروحة بالأسواق المحلية والعالمية للسيارات الأكثر تميز وقوة وتتسم بأداءها التشغيلي العالي حيث أنها تجمع ما بين عصرية التصميم من الداخل والخارج مع القوة التشغيلية التي تمكن السيارة من العبور لأصعب الطرق مهما بلغت درجة صعوبتها حيث أن السيارة تمتلك العديد من المواصفات والتي تجعلها من أكثر السيارات من حيث القوة وانفرادها بالعديد من الخصائص التي تجعلها مقترح مثالي لسيارة لها من القوة ما يجعلها أفضل السيارات ذات الجودة العالية وإليكم أهم مواصفاتها مع بيان التكلفة السعرية الخاصة بالسيارة.

سيارة سوزوكي فيتارا 2022

السيارة سوزوكي فيتارا 2022 لشركة الموزعة له محليا تقوم على العرض للسيارة من أحدث موديلاتها وبعروض سعرية مختلفة على حسب الفئة التي تنتمي لها تلك السيارة من هذا الموديل، والسيارة لها الكثير من الخصائص والمواصفات الفريدة والتي تؤهلها لكي تكون من بين الشاحنات الأقوى على المستوى المحلي والعالمي فتتوفر بالسيارة نوعية الملحقات التي تعمل على توفير رحلة قيادة ممتعة بداخل السيارة مع رحابة المقصورة الداخلية وإليكم مواصفاتها التفصيل الآتي:

مواصفات السيارة موديل سوزوكي فيتارا 2022

من أهم المواصفات للسيارة سوزوكي فيتارا 2022 من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل المهتمين بالشراء لهذا الموديل ذي الشكل الفريد المميز والمواصفات تكون كما يلي:

السيارة من النوع عديد الأغراض.

سيارة فيتارا من ماركة سوزوكي العالمية من النوع الرياضي ذات التصميم العضلي المميز.

السيارة محركها يبلغ من السعة حوالي ألف وستمائة سي سي.

عزم دوران للمحرك يعادل مائة خمسة وخمسين نيوتن لكل متر.

السيارة متوفرة بأكثر من خيار لوني منها الأسود والفضي.

قوة محرك الموديل فيتارا حوالي مائة وعشرين حصان.

الناقل للحركة الذي يتوفر بسيارة فيتارا من النوع العامل أوتوماتيكيا وسداسي السرعات.

سعر السيارة سوزوكي فيتارا بالأسواق

سعر السيارة سوزوكي فيتارا 2022 للفئة الأولى حوالي ثلاثمئة وتسعة وأربعين ألف جنيه مصري، بينما السعر الخاص بالسيارة لفئتها الثانية يبلغ بالأسواق والمعارض المحلية ما يعادل حوالي ثلاثمئة ستة وخمسين جنيه مصري.