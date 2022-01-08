أسطورة السيارة..مواصفات سوزوكي التو 2022 Suzuki Alto في السعودية وأسعارها

سوزوكي التو 2022 Suzuki Alto فاجأ ممثل سوزوكي في المملكة العربية السعودية الجميع بإطلاق طراز ألتو 2022، والذي سيكون السيارة الأكثر فعالية من حيث التكلفة في السوق، على الرغم من حقيقة أن السيارات من فئة البرلين الصغيرة لا تحظى بشعبية كبيرة في السوق السعودية جدير بالذكر انه قد تم منح Alto مظهرًا جديدًا في عام 2013، وتم تحديثه للمرة الأخيرة في عام 2016 بمجموعة محدودة من الميزات الاختيارية، لم يكن هناك أي تغيير كبير في السنوات القليلة الماضية، أرسلت ماروتي سوزوكي دعوات إلى وسائل الإعلام لحضور حدث في معرض نيودلهي للسيارات 2018. تم اختبار سوزوكي ألتو 2022 الجديدة بدقة ، ويمكننا أن نتوقع رؤية نسخة الإنتاج من هذه السيارة في المستقبل القريب، في الفترة التي تسبق الإطلاق، نلقي نظرة على بعض التغييرات الرئيسية التي سيتم إجراؤها على النموذج التالي.

مواصفات سيارة سوزوكي ألتو 2022 Suzuki Alto

يتوفر سيارة Suzuki Alto في أربعة مستويات مختلفة من القطع، مع LXi و VXi و ZXi و GLXi الأكثر شهرة، أهم 5 ميزات لسيارة Hyundai Eon Suzuki Alto:

سيتم تشغيل Suzuki Alto بمحرك أساسي ينتج قوة قصوى تبلغ 68 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 9 نيوتن متر عند 3500 دورة في الدقيقة، ناقل حركة هذه السيارة يدوي بخمس سرعات.

في جوهرها، فإن سوزوكي ألتو هي مركبة ذات أسطوانة واحدة، قطر أسطوانة المحرك 800 سم 3، لا يأتي مع ستريو AM / FM ، مقاعد مائلة ، مشغل MP3 ، نظام ملاحة ، باب خلفي كهربائي

المظهر الخارجي المحدث حديثًا يتمتع بمظهر جديد، مع سد هوائي جديد وقلعة فريدة من نوعها.

كما تم تضمين مصابيح الضباب الجديدة في الشبك الأمامي.

على الرغم من حقيقة أن الفريسات الجديدة متوفرة في تقنية LED ، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستستخدم في S-Cross التالي أو ما إذا كانت مصممة خصيصًا لـ Alto.

إن تأثير المصابيح الأمامية الأكبر حجمًا أمام السيارة جميل نوعًا ما ، بل إنه أفضل من ألتو K10.

تم تصميم السيارة المحدثة مع مراعاة راحة السائق وثباته. كانت معايير السلامة من أهم الاعتبارات التي اتخذتها سوزوكي طوال فترة تطوير هذه السيارة. كما تم تصميمها لتكون فعالة من حيث التكلفة ، بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

سيارة سوزوكي ألتو تعتبر من السيارات الموفرة للوقود حيث أن سعةسيارة سوزوكي ألتو في الوقود تبلغ 3 لترات ، وهذا يكفي لرحلة 100 كيلومتر.

تنتمي السيارة إلى فئة Berline المتوسطة ، والمعروفة بصغر حجمها ، وهي الجيل السابع المرتبط بعلامة سوزوكي التجارية المعروفة.

تسمح المواصفات الخارجية للسيارة بطول يصل إلى ثلاثة ملليمترات وخمسين سنتيمتراً.

طول المركبة متر واحد وأربعة أعشار سنتيمتر.

تتسارع السيارة عن الأرض بمعدل 1470 مترًا في الثانية.

مميزات سيارة سوزوكي ألتو 2022 Suzuki Altoسعر سوزوكي ألتو موديل 2022 في السعودية

ولم يتم الإعلان عن السعر الدقيق لسيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 رغم أنه من المتوقع أن يتراوح بين 40 و 50 ألف ريال سعودية، وفي مصر بحسب قائمة أسعار نشرتها مودرن موتورز، المندوب المحلي لسوزوكي فإن ديل 2022 تبلغ قيمته 121.9 الف جنيه في سبتمبر.