أقوي سيارة رياضية ..سعر ومواصفات هيونداي سوناتا 2022 في الإمارات والسعودية

إطلاق هيونداي سوناتا 2022 الجديدة التي تنتمي إلى فئة الكوبيه الرياضية وتتميز بتصميم خارجي فاخر ورياضي تميل إلى أن تكون قوية جدًا، كما يتضح من الخطوط الأنيقة التي تدعم السيارة من الخارج فضلاً عن العديد من أنظمة الحديثة التي حصلت على الشهادات تتميز بمحرك قوي والعديد من أنظمة الفرملة وكلها قياسية في السيارة، وإليكم في خلال السطور التالية من موقع ثقفني مواصفات ومميزات سيارة هيونداي سوناتا 2022.

تعمل السيارة بمحرك 4 إسطوانات ذو شفط طبيعي مع أسطوانة 2400 سم 3 يبلغ قوة المحرك 191 حصاناً وعزم دوران 245 نيوتن متر وعجلة القيادة متصلة بصندوق تروس أوتوماتيكي بست سرعات يوجه حركة السيارة إلى العجلات الأمامية تشمل الأرقام الرسمية لأداء السيارة وقتًا سريعًا قدره 9 ثوانٍ من 0 إلى 100 كم / ساعة وسرعة قصوى تبلغ 210 كم / ساعة.

من حيث ميزات السلامة تحتوي السيارة على وسائد هوائية أمامية وخلفية ونظام ABS و EBD ومساعد الفرامل والتحكم الإلكتروني في الثبات والعجلة الحرة ومساعد المسار والتحكم في الجر.

تشتمل المعدات الخارجية للسيارة على مصابيح LED ومصابيح خلفية بالإضافة إلى مصابيح LED تعمل في النهار بالإضافة إلى ذلك تحتوي السيارة على سقف كهربائي ومرايا خارجية كهربائية للخلف ونافذة رياضية مقاس 17-18 أو 19 بوصة ومخرج مزدوج حسب الفئة.

مواصفات هيونداي سوناتا 2022

مميزات هيونداي سوناتا 2022

تتمتع سوناتا الجديدة بالعديد من الميزات المدرجة أدنا

تتميز السيارة بتصميم خارجي فاخر ورياضي وهي من أفضل تصاميم السيارات المتوفرة. ينقل التصميم الداخلي للسيارة للسائق إحساسًا بالأداء الاقتصادي بينما يتجه أيضًا نحو الفخامة. توظف السيارة عددًا كبيرًا من أنظمة الأمن والحماية مما يزيد من ثقة السائق في السيارة. توفر السيارة للسائق تجربة قيادة سلسة و السيارة مزودة بنظام ملاحة ونظام معلومات متكامل. على الرغم من قوته فإن المحرك اقتصادي وجود كاميرا مثبتة حول السيارة. تحتوي السيارة على شاشة عرض للمعلومات في وسط لوحة العدادات. تحتوي السيارة على عدد من أنظمة القيادة التي يتحكم فيها السائق. هناك سرعات معينة خلف عجلة القيادة. السيارة بها الكثير من أنظمة الفرملة مما يعني أنها يمكن أن تتوقف بسرعة حتى عند السرعات العالية.

وتتوافر السيارة في ثلاث فئات في مملكة السعودية الفئة الأولى بكلفة 87 ألف ريال والثانية 98 ألف ريال والثالثة 125 ألف ريال. وتبلغ تكلفة السيارة 90 ألف درهم في الإماراتوفي الفئة الثانية 100 ألف درهم وفي الفئة الثالثة 128 ألف درهم.

سعر هيونداي سوناتا 2022