سعر ومواصفات سيارة مازدا مياتا 2022 Mazda Miata أفضل السيارات الشبابية

سيارة مازدا مياتا 2022 Mazda Miata من أفضل السيارات الرياضية المتاحة في الأسواق، وهي تعتبر من ضمن القائمة الأعلى مبيعا على مدار عدة سنوات وسوف نذكر في هذا المقال مواصفات هذه السيارة وتصميمها الداخلي والخارجي وسعة المحرك وقوته، وسعرها بالنسبة للأسواق العالمية وأدائها على الطريق، ومعايير الأمن والسلامة لها.

مواصفات سيارة مازدا مياتا 2022 Mazda Miata

تتميز سيارة مازدا مياتا 2022 بأنها من السيارات اليابانية الرياضية رائعة الأداء، وتم تصنيعها بمواد ذات جودة عالية، وهي مصممة من الداخل بمقاعد مصنوعة من الجلد الفخم وتبلغ سعة المحرك لها 2.5 لتر وتعمل بست سرعات ويتكون التيربو من أربع أسطوانات.

تحتوي هذه السيارة على مصابيح ليد أمامية كما أن تصميمها غريب ورائع فهي تحتوي على شبك من الأمام لونها أسود مع إضافة لمسات رائعة على غطاء المحرك تعطي مظهر جذاب للسيارة.

هناك فتحات عمودية للتهوية وسقف لحمل المعدات كما يوجد بهذه السيارة نظام العادم المزدوجة، وتحتوي على لوحات بلاستيكية خلفية وأمامية وهي مصممة بمواد فاخرة ومعدات ذات جودة عالية.

تحتوي هذه السيارة على نظام مميز لهذه العلامة التجارية يتيح المساعدة لتحديد الدوران مع ملاحظة الاختلاف في السرعة بين العجل الأيسر الخلفي والأيمن وهذا يساعد في استقرار وثبات المركبة، كما يوجد بها نظام التحكم في الجر عن طريق فرملة عالية للعجلات وهذا يساعد في الانعطاف بشكل ثابت عند السرعة العالية.

تبلغ مساحة التخزين إلى سيارة مازدا مياتا 2022 4.59 قدم مكعب وتعتبر هذه المساحة بسيطة بالنسبة للسيارات الرياضية والسيارات المكشوفة، تحتوى على شاشة ترفيه تعمل باللمس قياسها يبلغ حوالي 7 بوصة.

تحتوي السيارة على بلوتوث ومخرجين لشحن الهاتف وراديو وست مكبرات الصوت وتدعم نظام أبل كار بلاي وكذلك الأندرويد أوتو وبها نظام ملاحة جيد وراديو وحازت على ثقة العملاء نظرا لأن الضمان لها يبلغ ثلاث سنوات و 36 ألف ميل وضمان ناقل الحركة بها خمس سنوات و 60 ألف ميل.

مميزات 2022 Mazda Miata

أداء السيارة رائع وهي تعمل بشكل مانيول والموتور 6 سرعات تبلغ بقوة 181 حصان.

تعتبر من السيارات خفيفة الوزن وستلاحظ متعة في القيادة عند استخدامها وأداء متميز واستهلاكها لكل 100 كيلو متر يبلغ حوالي 8.1 لتر وسعة خزان الوقود لها 45 لتر.

يبلغ طول السيارة 3915 مم وعرضها 1735 مم بينما ارتفاعها 1230 مم.

قوة محرك سيارة مازدا مياتا 2022

تمتاز سيارة مازدا مياتا 2022 بوجود معايير قياسية للأمن والسلامة حيث تحتوي على نظام تحذير عند مغادرة المسار كما يوجد بها نظام مراقبة النقطة العمياء.

من ضمن أنظمة الأمان نظام التنبيه في حالة وجود حركة مرور في الخلف، وكذلك تحذير الاستخدام الأمامي بسرعة بسيطة والنظام التلقائي في حالات الحوادث، والرؤية الخلفية بالكاميرا وغيرها من المميزات التي تساعد في معرفة إشارات المرور والمصابيح الأوتوماتيكية المشعة من الأمام و المصابيح الأمامية التكيفية ومساحات الزجاج التي تعمل عند استشعار سقوط الأمطار وغيرها من الأنظمة المختلفة.

معايير الأمن والسلامة لسيارة 2022 Mazda Miata

يبلغ سعر سيارة مازدا مياتا 2022 في الإمارات 149 و900 ألف درهم إماراتي، بينما في البحرين يبلغ سعرها 14700 دينار بحريني.

في الكويت يبلغ سعر هذه السيارة 14500 دينار كويتي، بينما في قطر يبلغ سعرها 140 ألف ريال قطري.

في جهورية مصر العربية يبلغ سعر سيارة مازدا مياتا 2022 Mazda Miata من 359,000 إلى 483,000

في المملكة السعودية يبدأ سعر سيارة مازدا مياتا 2022 Mazda Miata من 65,000 ريال إلى 160,000ريال.

تتوفر هذه السيارة بألوان مختلفة ويوجد منها اللون الأزرق والأحمر والرمادي المعدني والأسود والأبيض.

سعر سيارة مازدا مياتا 2022

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع مميزات سيارة مازدا مياتا 2022 كما ذكرنا مواصفاتها الداخلية والخارجية وادائها على الطريق و قوة الموتور وأبعادها المختلفة ومعايير الأمن والسلامة وغيرها من المعلومات المختلفة الخاصة بهذه السيارة الرائعة.