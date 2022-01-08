سعر ومواصفات سيارة ماكلارين 2022 أشهر السيارات في المملكة العربية السعودية

ماكلارين في المملكة العربية السعودية عام 2022 تعتبر سيارة ماكلارين من أفضل وأهم أنواع السيارات بشكل عام، والتي تكتسب شعبية في المملكة العربية السعودية حيث يعتمد الكثير من الناس على عملية التصنيع حيث تلعب الشركة دورًا حيويًا دور لبعض الناس لقد كانت في وسائل الإعلام في عدة مناسبات.تعتبر سيارة ماكلارين F1 GTR من أهم وأفضل السيارات بشكل عام فهي سيارة رياضية بسباق 24 ساعة لسيارة ضخمة يبلغ عددها تقريبًا وصل أيضًا إلى 391 كم مما تسبب في ضجة بين السيارات الأخرى، وتتوفر مواصفاته عبر الدوائر أو المحركات الخارجية ويقدم مجموعة متنوعة من الفوائد المتجددة والتي قد تشمل توفير أسعار متخصصة والتي سنناقشها بالتفصيل اليوم في موقع ثقفني.

مواصفات سيارات ماكلارين

تعتبر سيارة ماكلارين سينا ​​من أشهر السيارات في المملكة العربية السعودية وتتميز بمحرك فريد بمميزات ومواصفات بارزة منها:

قوة محرك السيارة 800 حصان و تتمتع سيارة ماكلارين سينا ​​4.0T V8 كوبيه 2022 بمحرك 800 حصان.

نوع الوقود المستخدم في السيارة أمر بالغ الأهمية المحرك ذو اسطوانة 4 لتر.

عدد الاسطوانات ثمانية ونوع ناقل الحركة معكوس.

يمتلك الزوج 800 نيوتن متر صندوق التروس أوتوماتيكي والخزان بسعة 60 لترًا.

لكل 100 كيلومتر بالسيارة تستهلك السيارة 4 لترات من البنزين.

أبعاد المركبة 4744 * 2153 * 1195 ملم تزن المركبة 1200 كجم.

المصابيح الأمامية والإضاءة الخلفية LED

قبل ذلك توجد نوافذ كهربائية.

يوجد في السيارة قفل مركزي ومقاعد جلدية وتوجيه أوتوماتيكي.

يتوفر أيضًا التحكم في المناخ والتبريد والتدفئة للمقاعد في السيارة.

القدرة على التحكم في حركة ميل الاتجاه.

يوجد عرض معلومات في السيارة.

سعر سيارة ماكلارين في السعودية

تعد سيارات ماكلارين من أهم وأقل السيارات التي تم إنتاجها على الإطلاق من حيث التكلفة مع مجموعة متنوعة من الموديلات المشهورة في المملكة العربية السعودية وقد تم تصنيفها كأول سيارة لعام 2022 بنطاق سعري يشمل: