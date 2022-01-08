تصفيات سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة للبيع بأسعار مخفضة، وأول العروض التي تتضمنها متابعتنا اليوم هي هيونداي النترا 2014 استخدام شخصي متواجدة بمدينة الرياض، ماكينة 4 سلندر 2000 سي سي بجير أوتوماتيك والممشى 203 ألف كيلو متر، السيارة فئة فل كامل ولكن بدون شاشة وسطية وتتميز بفتحة سقف ومقاعد جلد، إمكانية التحكم من خلال الدريكسيون المكسي بالجلد في مثبت السرعة، النظام الصوتي، البلوتوث وعداد الرحلات. السيارة السيارة باللون الذهبي المائل للبني والكراسي والأرضيات جلد وكالة، النوافذ والزجاج بتحكم أتوماتيك وهي مزودة أيضاً بفتحة سقف وإضاءة ليد بالكامل. الفحص والتأمين جديدين والاستمارة سارية وسبب البيع وجود سيارة اخرى تابعة لجهة العمل، السعرالمطلوب للبيع هو 28 ألف ريال.

تصفيات سيارات مستعملة للبيع بأسعار مخفضة

تتوفر للبيع بمدينة الرياض سيارة هيونداي النترا 2016 نص فل بنزين، ماكينة 4 سلندر 2000 سي سي بجير أوتوماتيك والممشى 132 الف كيلو متر قابل للزيادة، يوجد تبهيت خفيف على طرف التنده ومسكات الباب بالاضافة إلى رشوش متفرقة على نظافة. السيارة تتميز بحساسات وكاميرا خلفية، التحكم من خلال عجلة القيادة في مثبت السرعة، النظام الصوتي، البلوتوث وعداد الرحلات.تسببت الحرارة في ضربة على رأس الموتور وتم تصليحه مع تغيير الريداتير وطلمبة البنزين، الماكينة عليها ضمان شهرين من المهندس والسعر المطلوب 36 ألف ريال.

تتوفر للبيع بالشرقية سيارة تويوتا مستعمل طراز كامري GL موديل 2017، محرك 4 سلندر 2500 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 500 ألف كيلو متر، تتميز السيارة بإمكانية الفتح عن طريق الريموت ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سيدي، مدخل AUX و6 مكبرات صوت، تحكم كهربائي بالمقاعد ومراتب مخمل. السيارة على الفحص محركات وبودي مع وجود كفرات جديدة وبطارية جديدة، مالك أول يتم تغيير زيوت أول بأول والفحص جديد والاستماره سارية، السيارة نظيفة جداً وللمشتري أحقية الفحص وقد وصل أعلى سوم إلى 26 ألف ريال.

عروض تويوتا مستعمل بحد رخيص

تتوفر للبيع بالرياض سيارة تويوتا كامري مستعمل 2017 فل كامل، محرك 4 سلندر 2500 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 113 ألف كيلو متر، السيارة باللون الخارجي أحمر كما يتضح بالصور والداخلي مخمل بيج. البودي سليم من السمكرة أو الرش ماعدا مساحة صغيرة لا تُذكر على الكبوت، قد وصل أعلى سوم إلى 36 ألف ريال. تتميز بحساسات خلفية وفتحة سقف وعدد أربعة وسائد هوائية، تحكم كامل من المقود، نظام تثبيت سرعة، كاميرا خلفية، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب ومكيف أوتوماتيك، نظام ملاحة، تحكم كهربائي بالمقاعد ومراتب مخمل، 6 مكبرات الصوت.