مواصفات مرسيدس بنز جي كلاس 2022 Mercedes G-Class الفاخرة

مرسيدس بنز جي كلاس 2022 Mercedes G-Class سيارة الأحلام، من أقوي وأغلى سيارات الجيب بنظام الدفع الرباعي بالعالم، باهظة الثمن، لكنها تحتوي على مواصفات لا تقبل المنافسة، متفردة، مصنوعة من أفخر الخامات، صلبة، شرسة، مجرد النظر إليها يجعلك تقع في حبها، وتحلم بإمتلاكها، سيارة رياضية، وعملية، قيادتها ممتعه جداً، مقصورة داخلية مريحة لأبعد حد، تشتمل على تقنيات معلوماتية وترفيهيه متطورة، جي كلاس 2022 ثورة في عالم سيارات SUV تحتل القمة بكل جدارة.

مواصفات مرسيدس بنز جي كلاس 2022 Mercedes G-Class

تملك جي كلاس الأسطورية هيكل ضخم على غرار المركبات العسكرية، ولكن تصميمها أكثر رقي، وأناقة، تلك السيارة صممت ليس فقط لتسير على الطرقات بل لتسيطرعليها، مهما كانت البيئة التي توجها قاسية، تتوفر جي كلاس بطرازين يملكان معايير صارمة يشتركان في نفس ناقل الحركة ذو التسع سرعات، الأتوماتيكي، والدفع الرباعي، جي 550 و جي 63.

المقصورة الداخلية عنوان للفخامة، مقاعد واسعة من الجلد الناعم مع مدفأة، وأكثر من موضع للتعديل، للحصول على أقصى درجات الراحة، خلال الرحلات الطويلة، وتكييف ذو أداء عالى بثلاث نطاقات للمناخ، للمزيد من الرفاهية أحصل على حزمة COMFORT SEAT لمقاعد الصف الأمامي للحصول على تدليك أو تهوية، متعة لامثيل لها مع 2022 Mercedes G-Class في نسختها الجديدة.

تأتي بسقف بانورامي للمزيد من الجاذبية، تدعم تقنية BURMEESTER الخاصة بالصوت، وأنظمة تشغيل لأنظمة الأندرويد والأيفون، وشاشة لمس قياس 12.3 بوصة، العجلات قياس 20 إنش للتناسب مع طبيعة الطرقات الوعرة التي تتعامل معها المركبة.

قوة أدء جي كلاس 2022 Mercedes G-Class

سيارة مرسيدس جي كلاس طراز 550 تلك الفئة تأتي بمحرك ذو قوة جبارة يمنح قائد السيارة تجربة قيادة قوية، هجومية على أصعب الطرقات من النوع التوربيني، ثماني الأسطوانات سعة 4000 سي سي، تصل قوته إلى 416 حصان، تأتي بنظام دفع رباعي يشمل عجلات السيارة الأمامية والخلفية، وناقل حركة 9 سرعات.

الطراز الأخر AMG 63 تأتي بمحرك ثماني الأسطوانات أيضا، ولكن تصل قوته إلى 577 حصان، قوة التسارع الخاصه بها تبلغ 100 كيلو خلال 4.5 ثواني.

أسعار مرسيدس بنز جي كلاس 2022

تبدأ أسعار السيارة في المملكة ب 502،785 ريال، والنسخة الأعلى يبلغ سعرها 691،994 ريال.