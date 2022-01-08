30 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية، نحن نعلم أن أكبر اسواق تجارة السيارة بكافة دول الوطن العربي المملكة العربية السعودية، حيث أن تحتوي على الكثير من فئات السيارات بكافة الأسعار، حيث أنها توفر للعمية إمكانية اختيار الفئة التي تناسبها من خلال الإمكانيات والرغبات والتقنيات، وهذا ما يتم البحث عليه من قبل العميل من أجل الحصول على وسائل الأمان والمواصفات الموجودة بالسيارة التي تساعده بالغرض الشخصي أو للعمل، وفي السطور القادمة سوف نطرح عليكم أنواع السيارات بمبالغ رمزية بالسعودية.

أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية

تضم المملكة العربية السعودية الكثير من أنواع السيارات بأنواعها المختلفة وأسعارها، حيث أن يقوم العميل باختيار المناسب له، ويبحث عن السيارات بسعر رخيص ويوجد بها إمكانيات وتقنيات حديثة يرغب ومن بينها سيارة يبلغ سعرها نحو 36,900 ألف ريال سعودي والسيارة تعمل بمحرك قوي مزود بأربع اسطوانات تعمل كلاً منهما بسعة قد تصل نحو 1.4 لتر، كما أن محرك السيارة بعمل بقوة تصل نحو 67 حصان ويصل عزم الدوران حتى 127 نيوتن لكل متر، واستهلاك السيارة للوقود يبلغ نحو 19.6 كيلو لكل لتر.

متوفرة بداخل المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 32,900 ألف ريال سعودي.

والسيارة تتميز بهيكل ديناميكي بالخارج.

والسيارة من الأمام تحتوي على مصابيح للإضاءة تعمل بمحرك يبلغ سعته نحو 1.5 لتر ويعمل بأربع اسطوانات.

وتتميز بسعرها الرخيص عند المقارنة بما تحمله السيارة من مميزات.

سيارة شانجان السفن في السعودية

السيارة متاحة بداخل أسواق المملكة العربية السعودية بسعر 50,064 ألف ريال سعودي.

وتعتبر ذلك السيارة من فئات السيارات أقل استهلاك للوقود، كما ان السيارة تملك شكل انسيابي متميز مما يجعلها من السيارات المتميزة للعديد من العملاء.

واقتصادية للغاية في استهلاك الوقود حيث أن السيارة تستهلك نحو 27,1 كيلو متر للتر الواحد.

والسيارة تعمل بمحرك رباعي الاسطوانات وذات سعة 1.6 لتر.

سيارة نيسان الصيني في السعودية

سعر السيارة في المملكة العربية السعودية يبدأ من 30 ألف ريال سعودي.

وتعتبر من بين أقل السيارات استهلاك للوقود، حيث أن السيارة تستهلك نحو 16.7 كيلو متر لكل لتر.

وتعتبر من أكثر السيارات التي يقبل عليها كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

سيارة ميتسو ميراج في السعودية