قنبلة المواصفات الفنية لسيارة مازدا مياتا 2022 وسعرها الخيالى في الأسواق العالمية

تعتبر Mazda Miata 2022 واحدة من أفضل السيارات الرياضية في السوق وكانت من بين السيارات الأكثر مبيعًا لعدة سنوات وإنها سيارة مرحة وصغيرة تبرز في تصميمها ومظهرها المذهل، والتي تتكيف مع أحدث اتجاهات الموضة والأناقة إنها سيارة قابلة للاستهلاك بسقف قابل للطي يمنحها مظهر السيارات المفتوحة والمغطاة تتميز بمقصورتها الفاخرة وميزاتها الأمنية على أعلى مستوى في هذه المقالة في موقع ثقفني سنلقي نظرة على ميزات هذه السيارة مثل تصميمها الداخلي والخارجي ومحركها وقدرتها الحصانية وسعرها في السوق العالمية

مازدا مياتا 2022 هي واحدة من السيارات الرياضية اليابانية عالية الأداء مع مواد عالية الجودة ومقاعد جلدية فاخرة لديها محرك سعة 2.5 لتر بستة تروس وأربع أسطوانات توربو.

تحتوي هذه السيارة على مصابيح أمامية LED ومظهر غير عادي ورائع.

لديها ساق أسود في المقدمة مع تفاصيل جميلة على الحرملة تضفي على السيارة مظهراً جذاباً.

هناك أحداث عمودية للتهوية وسقف لنقل المعدات.

تحتوي هذه السيارة أيضًا على نظام فرامل مزدوج الامتصاص ومؤشرات لوحة القيادة.

تبلغ مساحة تخزين Mazda Miata 2022 459 قدمًا مكعبًا وهو ما يعتبر معيارًا للسيارات الرياضية والسيارات المكشوفة يحتوي على شاشة ترفيهية تعمل باللمس مقاس 7 بوصات.

السيارة مزودة بتقنية البلوتوث ومنفذين لشحن الهاتف وراديو وستة مكبرات صوت وهي تدعم Apple CarPlay و Android Auto. كما أن لديها نظام ملاحة جيد وراديو. العملاء يثقون بها حيث أن ضمانها هو ثلاث سنوات و 36 ألف ميل وضمان انتقالها خمس سنوات و 60 ألف ميل.

طول السيارة 3915 ملم وعرضها 1735 ملم وارتفاعها 1230 ملم.

تأتي Mazda Miata 2022 مزودة بميزات الأمان والسلامة المتوافقة مع معايير الصناعة مثل التحذير من مغادرة المسار ومراقبة الزاوية الميتة.

تنبيهات حركة المرور الاحتياطية والتحذيرات منخفضة السرعة وأنظمة تجنب الاصطدام التلقائي وكاميرات الرجوع إلى الخلف وغيرها من الميزات التي تساعد في تحديد أفخاخ المرور والمصابيح الأمامية التلقائية والمصابيح الأمامية التكيفية والماسحات التي يتم تنشيطها عند اكتشاف حركة تعد حركة مرور Fonds أحد مكونات الأمان أنظمة.

ويتراوح سعر Mazda Miata 2022 بين 149 و 900000 درهم في الإمارات العربية المتحدة و 14700 دينار في البحرين. ويبلغ سعر هذه السيارة في الكويت 14.500 دينار كويتي فيما يبلغ سعرها في قطر 140 مليون ريال قطري. في مصر ، تكلف Mazda Miata 2022 ما بين 359.00 دولارًا و 483.00 دولارًا. يبدأ سعر مازدا مياتا 2022 من 65 ألف ريال ويصل إلى 160 ألف ريال في المملكة العربية السعودية.

المواصفات الفنية لسيارة مازدا مياتا 2022سعر سيارة مازدا مياتا 2022 في الدول العربية