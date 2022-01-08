مواصفات لاند روفر ديسكفري Land Rover Discovery 2022 الصور والأسعار السعودية وقطر

لاند روفر ديسكفري Land Rover Discovery 2022 السيارة الانجليزية المميزة، من فئة SUV الرياضية، تقدم أداء رائع على الطرقات القاسية، وتتوافر في الأسواق بأكثر من طراز ومحرك، تنال لاند روفر ديسكفري شعبية كبيرة في منطقة الخليج، لأنها تتناسب مع طبيعة المناخ والبيئة هناك، فهي معدة للتعامل مع الأراضي الرملية، والوحلة، والمرتفعات، والمنحدرات وغيرها، تشتمل على أقوي أنظمة مساعدة القائد وضمان سلامته، تلائم الرحلات والسفر لساعات طويلة، تمتلك شكل خارجي جذاب، ومقصورة داخلية مريحة، إليكم المواصفات والأسعار بالتفصيل.

مواصفات لاند روفر ديسكفري Land Rover Discovery 2022

ديسكفري سيارة شبابية رياضية مذهلة، الاختيار الأمثل في فئة الـ SUV ذو الحجم المتوسط، تقدم أداء مثير على الطرق الغير مستوية، ثبات ملحوظ مع السرعات العالية، تأتي بنظام الدفع الرباعي القوي، وتقنية التحكم في المركبة بصورة مذهلة دون أن تنزلق من فوق المنحدرات أو التلال، تملك قدرة سحب هائلة تصل إلى 8200 رطل.

أنظمة الأمان والسلامة Land Rover Discovery 2022

أكثر مايسبب الحوادث على الطرقات وبالأخص في ساعات الليل المتأخرة، أو الصباح الباكر النعاس خلال القيادة، السبب الأكثر شيوعاً، لذا كان لابد من ابتكار نظام يعمل على مراقبة سلوك قائد السيارة، من خلال المستشعرات والتنبيهات، تدعم ديسكفري 2022 تلك التقنية.

تدعم وجود مكابح للطواريء، وتثبيت السرعة لقيادة شبه ذاتية، ومساعدة السائق على الالتزام بحارة السير، واكتشاف الأجسام التي تأتي على جانبي السيارة دون أن يتنبه لها، وتنبيهات الاصطدام، والمساعدة على الركن.

فئات Land Rover Discovery 2022

المركبة تتوفر في الأسواق من خلال 3 طرازات الاختلاف بينهم ليس بالكبير، بعض الإضافات في الفئات الأعلي، لكن حقيقة الأمر، إذا كنت ترغب في إقتناء تلك السيارة، الأفضل هو النسخة الأساسية منها من حيث السعر والإمكانيات، فهي لا تختلف كثيراً عن النسخ الأعلى، فقط بعض الكماليات، أو قوة المحرك، لكن فرق الأسعار قد يكون مبالغ فيه بلا داعي.

الأسعار في دولة قطر بالنسبة للطرازات الثلاثة هي: الأولي يبلغ السعر 235،200 ريال قطري، والثانية ب 257،900 ريال قطري، والثالثة ب 276،200 ريال قطري.

تبدأ الأسعار في السعودية ب 250،900 ريال سعودي وصولا إلى 341،00 ريال للفئات الأعلى.

أسعار لاندر روفر ديسكفري 2022 السعودية وقطر