سعر ومواصفات كيا Ev6 أفخم سيارة كهربائية بمواصفات داخلية وخارجية عالمية

سعر ومواصفات كيا Ev6 ، لن تبدو كيا Ev6 سيارة وحسب بل ستبدو كما لو كأنها مركبة فضاء كهربائية، تجعل كل من يراه ينجذب لمعرفة كل التفاصيل والمواصفات التي ستأتي بها، والأهم أنها ستغلق باب المنافسة بين السيارات الأخرى في نفس فئتها السعرية، لأنها ستكون تنافسية في كل شيء.

وهذا ليس فقط للتصميم الذي تأتي به، الذي جاء بشكل عصري ورائع، بل أيضًا بسبب إمكانياتها القوية، لذا كانت محط اهتمام كل الوكلاء وعشاق السيارات، لأنه بالرغم من تصميمها الداخلي، والأمان ووسائل الترفيه، والسعر المناسب، ومن خلالنا سنتعرف على أبرز مواصفاتها ومزاياها.

سعر ومواصفات كيا Ev6

تأتي السيارة بخيارين أما بنظام الدفع الخلفي الرياضي أو بنظام الدفع الرباعي بمحركين، تصميم جديد رائع، بمقاس عجلات 114.2 بوصة.

تبلغ قوة المحرك 576 حصان، كما أنه يتوفر خيارين للشحن إما 800 فولت و400 فولت، بشاحن فائق السرعة بقدرة 350 كيلو وات.

كما يمكن الشحن بطارية 77.4 كيلو وات في الساعة في فترة 18 دقيقة للشحن من 10% وحتى 80%.

وبهذا تكون تلك مواصفات القوة التي يتم الحصول عليها من السيارة بمختلف فئاتها:-

دفع خلفي بطارية 58 كيلو وات / الساعة محرك خلفي 160 كيلو واط ينتج 167 حصان.

كذلك دفع خلفي بطارية 77.4 كيلو وات / الساعة محرك خلفي 160 كيلو وات ينتج 225 حصان.

الدفع الرباعي بطارية 77.4 كيلو وات / الساعة بمحرك أمامي 70 كيلو مع محرك إضافة خلفي 160 كيلو (270 كيلو وات) ينتج 576 حصان.

مواصفات ومزايا السلامة والأمان في سيارة كيا Ev6

بالمواصفات التي تأتي بها السيارة ستشعر السائق بمزيد من الثقة والثبات أثناء القيادة، وستجعلها أكثر سلاسة وسهولة مثل:-

توفر أقوى نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS).

يتوفر نظام مساعدة الفرامل.

تشتمل على نظام للتحكم الإلكتروني أثناء القيادة بثبات.

توفر أقوى نظام مساعدة لتجنب الاصطدام الأمامي، مع أقوى نظام مساعدة صعود المنحدرات والأماكن الصعبة.

السيارة تأتي مع نظام مساعدة ذكية للحد من السرعة، ونظام المساعدة لمتابعة مسار السيارة، والحفاظ عليه.

يتوفر أيضًا نظام مساعد للفرامل متعدد الاصطدامات مع نظام يعمل بدقة لمراقبة ضغط الإطارات، ومراقبة شاملة لاستقرار السيارة وثباتها.

نظام إنذار ضد السرقة.

مواصفات ومزايا سيارة كيا Ev6 الخارجية

تأتي السيارة بمواصفات خارجية رائعة جعلت السيارة تبدو بشكلً رائع وتنجذب كل الأنظار:-

إمكانية التحكم في المصابيح بشكل الكتروني.

مصابيح مدمجة ليد، مع مرايا أبواب قابلة للطي، قابلة للتعديل بالكهرباء.

تحتوي أيضًا على نوافذ خلفية بمدفأة.

المصابيح الخلفية الليلة والنهارية بتقنية ليد، مع مصابيح ضبابية خلفية.

يتوفر مساحات أمامية حساسة للمطر.

التصميم الخارجي للسيارة يأتي مع ملاقط مكابح باللون الأخضر.

المقابض متناغمة مع الابواب الخارجية بلون هيكل السيارة تعمل أوتوماتيكية.

كما جاءت السيارة ايضًا بمواصفات ومزايا داخلية أكثر من رائعة، مما يجعل القيادة فيها أكثر ثباتًا حتى مع السرعة العالية.

السيارة تضم 5 مقاعد، والمقاعد الخلفية قابلة للطي، مع توفر إضاءة في صندوق التخزين، والمقصورة الأمامية من نوع ليد.

تشتمل السيارة على مسند ذراع مركزي خلفي بالإضافة لحامل أكواب، وجيوب ظهر للمقعد الأمامي.

يتوفر بالسيارة أقوى نظام أوتوماتيكي لإزالة الضباب، بالإضافة نوافذ كهربائية للصعود والهبوط التلقائي.

كما يتوفر على مرآة للرؤية الخلفية ذات تعتيم تلقائي، مسند للذراعين.

نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج، مع وظيفة التثبيت التلقائي، ونظام فرامل انتظار إلكتروني.

تضم السيارة أيضًا زر تشغيل / إيقاف للمحرك، وإمكانية الدخول الذكي للسيارة بدون مفتاح.

المقابض الداخلية مطلية بالمعدن.

يتوفر بالسيارة نظام تثبيت السرعة ذكي للتنقل بكل سلاسة، مع أفضل وظيفة التوقف والانطلاق.

مفاتيح لنقل الحركة اختيار وضعية القيادة، مع توفر أقوى ضوابط مثبتة لعجلة القيادة.

كما تأتي السيارة بحاجب الشمس، مع مرآة للزينة تعمل بإضاءة LED، وإمكانية تعديل إمالة عجلة القيادة التي تأتي بكسوة مصنوعة من الجلد النباتي وبشكل وتصميم أنيق.

إمكانية التعديل على مقعد السائق يدويًا، كما انه يتوفر به ذاكرة لحفظ الإعدادات.

بعض فئات السيارة تأتي مع وسائل ترفيه واسترخاء للسائق والراكب.

مواصفات ومزايا سيارة كيا Ev6 الداخلية

مزايا ومواصفات سيارة كيا Ev6 الترفيهية

جاءت السيارة بمواصفات قوية سواء أكان في كل معلومات الصوت والاتصالات أو بالوسائل الترفيهية الرائعة والتي تتمثل في الآتي:-

تأتي سيارة كيا EV6 بشاشة عرض منحنية بمقاس 12.3 بوصة.

إمكانية التحكم بالصوت للاتصال مع أبل كار بلاي، أوتو أندرويد، مع إمكانية التعرف على الصوت الاتصال بالبلوتوث.

كما يتوفر أيضًا حساسات ركن السيارة خلفية، وأقوى نظام كاميرا عكسي تعمل بإرشادات ديناميكية، مدمجة بشاشة بالواجهة المركزية.

كما يتوفر أيضًا مخارج للاتصال بجهاز وسائط USB.

أقوى نظام صوتي نقي يحتوي على 14 مكبر صوت، إمكانية شحن لاسلكي للهواتف.

نظام مساعدة ذكية لركن السيارة، وشاشة رؤية شاملة بدرجة 360 درجة، وشاشة عرض للنقطة العمياء.

سيارة كيا Ev6 في السعودية 219 ألف ريال.

سعر سيارة كيا Ev6 في الإمارات 215 ألف درهم.

سعر سيارة كيا Ev6 في مصر 925 ألف جنيه.

سعر سيارة كيا Ev6 في السعودية والإمارات ومصر

“وفي الختام ذكرنا لكم في خلال هذا المقال كل الإجابات التي تبحثون عنها قبل شراء سيارة كيا Ev6، فذكرنا مواصفات المحرك وسعة البطارية، ومواصفات الأمان والسلامة القياسية، وكل ما يميز السيارة سواء أكان من التصميم الداخلي او الخارجي الذي كانت سببًا لإختيارها دون باقي السيارات الأخرى، هذا بالإضافة إلى ذكرنا لمزايا وسائل الترفيه والمعلومات”.