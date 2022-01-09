اخير وصلت السعودية....كيا موهافي 2022 الجديدة احدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة

كيا موهافي 2022 الجديدة احدث مواصفاتها ،تعد سيارة كيا موهافي 2022 من أهم ما يتم البحث عليه في هذه الفترة حيث أنها تملك الكثير من معايير الجودة التي تتناسب مع المواصفات القياسية لمواكبة التطورات الحديثة بذلك العصر، حيث أن سيارات كيا موهافي تأتي بتصميم يلبي جميع متطلبات العملاء الكرام بالمملكة العربية السعودية، لما تحمله من وسائل للأمن والأمان والسلامة يجعل من يقودها يشعر بالرحة عند قيادة السيارة، ونحن اليوم بالسطور القادمة سوف نتعرف معاَ على مواصفات ومميزات سيارة كيا موهافي 2022 وأسعار طرحها بالأسواق.

كيا موهافي 2022 الجديدة احدث مواصفاتها

السيارة تأتي بمحرك نحو 6 سلندر وذات سعة 3.8 لتر وينتج عنه قوة نحو 270 حصان، وذات عزم دوران حوالي 362 نيوتن لكل متر.

كما أن السيارة تعتمد على نظام الدفع الكلي للعجلات وذات سعة خزان للوقود نحو 82 لتر

والسيارة تستهلك نحو 12.7 لتر من الوقود عند القيام بقطع مسافة نحو 100 متر وتتصل بناقل حركة أتوماتيك كما أن معدل التسارع يبلغ نحو 0 لكل 100 كم بالساعة.

طول السيارة يبلغ نحو 4.880 متر والعرض يبلغ 1.915 متر، أما الارتفاع يبلغ 1.810 متر وذات قاعدة عجلات نحو 2.895 متر

أما بالنسبة لسعة صندوق السيارة يبلغ 331 لتر.

بالنسبة لمزايا الأمان السيارة بها نظام فرامل مانع للانغلاق، وبها انذر لمنع السرقة، كما أنها تقوم بتوزيع قوة الفرامل بشكل إلكتروني

مع خاصية تثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال.

تحمل السيارة أجهزة استشعار بالأمام والخلف، مع القيام بعرض مراقبة لضغط جميع الإطارات.

المميزات الداخلية في السيارة بها ضوء بالصندوق الخلفي، كما أنها مزودة بقفل مركزي

والمقاعد الداخلية بالسيارة مصنعة من القماش، كما أنا المقاعد بالخلف قابلة للطي، يوجد بالسيارة مسند لذراع المقعد الأمامي

ولها مصابيح متخصصة بقراءة الخرائط، والعمل على عرض كافة المعلومات المتعددة.

كما أن السيارة يوجد بها جهاز كمبيوتر للعمل على قياس معدل الأميال التي تتبقى بسبب الوقود.

سوف تتوفر السيارة كيا موهافي للفئة الأولى في السوق السعودي بسعر نحو 10.000 ريال سعودي

موهافي للفئة الأولى في السوق السعودي بسعر نحو 10.000 ريال سعودي أما بالنسبة لسعر الفئة الثانية لسيارة كيا موهافي بسعر نحو 11,500 ريال سعودي.

مميزات سيارة كيا موهافي 2022سعر سيارة كيا موهافي 2022