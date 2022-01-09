انطلاق جوهرة الهيونداي .. مواصفات سيارة هيونداي i20 2022 الجديدة في الاسواق

انطلاق جوهرة الهيونداي .. مواصفات سيارة هيونداي i20 2022 الجديدة تعد سيارة هيونداي i20 2022 واحدة من أفضل السيارات المقدمة في أواخر العام الماضي 2021 في جميع أسواق السيارات المحلية والعالمية والأوروبية، وحازت السيارة باهتمام كبير منذ وقت إصدارها وجذبت الأنظار وهي من سيارات جيل هيونداي الثالث وتتميز بعدة مواصفات وإمكانيات عالية تفوقت من خلال هذه الإمكانيات على السيارات المنافسة لها والتي بنفس فئتها السعرية، وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز عيوب ومميزات السيارة وأسعارها في السوق المحلية.

الفتيس المقترن به موتور السيارة مانيوال مكون من ست نقلات واربع أسطوانات.

معدل استهلاك السيارة من البنزين تبلغ 6.9 لتر لقطع مسافة قدرها 100 كيلو متر.

السيارة تحتوي على خمس عجلات ووزنها يبلغ 1231 كيلو جرام.

تبدأ السيارة الحركة من السكون الصفري حتى 100 كيلو متر في زمن قدره 6.76 ثانية.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

التوزيع الالكتروني للفرامل نوعها EBD.

نظام مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة وكشف النقطة العمياء.

المرايا الجانبية يتم طيها والتحكم بها كهربيًا.

أداء محرك السيارة قوي ومنافس لأداء سيارة فورد فييستا موديل ST.

سيارة كورية الأصل ولذلك تحظى بموثوقية عالية جدًا وسعرها مناسب.

النظام الصوتي قوي ومكون من أربع سماعات صوتية.

الدخول بالمفتاح الذكي والتشغيل عن بعد.

خاصية كشف تعرض السيارة للسرقة وتنبيه السائق بذلك.

أقصى سرعة للسيارة تبلغ 230 كيلو متر لكل ساعة.

تدعم شبكة الجيل الخامس 5G للهواتف الذكية.

منافذ يو إس بي ومداخل AUX.

كما أنها تدّعم خاصيتي الهواتف الذكية Android auto, Apple CarPlay.

المصابيح الخاصة بالإضاءة النهارية الخلفية والأمامية تعمل بتقنية الليد.

كاميرا تعمل بزاوية كاملة ومحيطية تكشف جميع جوانب الطريق.

استجابة موتور السيارة أقل من المتوقع وخاصة مقارنة بالمنافسين لها بنفس الفئة السعرية.

النظام المعلوماتي والترفيهي بطيء إلى حد كبير.

تبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة حوالي 270 ألف جنيه مصري.

بينما الفئة الثانية سعرها يبلغ 290 ألف جنيه مصري.

والفئة الثالثة سعرها يصل إلى حوالي 300 ألف جنيه مصري.

أما الفئة الرابعة والأخيرة بدأ سعرها من 310 ألف جنيه مصري.

أهم إمكانيات سيارة هيونداي i20 2022 ومميزاتهاعيوب هيونداي i20 2022أسعار هيونداي i20 2022 في السوق المصرية للسيارات