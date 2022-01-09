تقسيط بسعر الكاش.. تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم فالسعودية على 60 شهر بمواصفات جبارة

تقسيط بسعر الكاش.. تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم ، لا شك أن تويوتا كورولا 2022 من أكثر السيارات التي حققت شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية ولكن هناك من يتساءل حول سعر تويوتا كورولا 2022 بتقسيط بدون مقدم سنقدم لكم أفضل العروض بنظام التقسيط كما سنقدم لكم مواصفات السيارة ومزاياها، حيث تتنوع موديلاتها التي تم إصدارها بأحدث الوسائل التكنولوجية مثل وسائل الأمن والسلامة والراحة لتستمر في الحفاظ على ثقة عملائها فتابعونا لمعرفة كل ما تريده حول السيارة.
تقسيط بسعر الكاش.. تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم
- تتميز بوجود برنامج التوازن الإلكتروني ونظام مساعدة بدء التلال، وفرامل الانتظار الكهربائية.
- تشتمل السيارة على عجلات مقاس 16 إنش، ومصابيح ضباب من الجهتين الأمام والخلف كما يوجد على جانبي السيارة مرايا تعمل بالكهرباء، ونظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
- تتميز أمامية السيارة بأنها عريضة وتحتوي على عجلة قيادة لديها العديد من الاستخدامات
- يوجد بالسيارة مثبت السرعة، وشاشة وسائط، وأجهزة استشعار للمطر، وتكييف بمنافذ خلفية.
أطلقت شركة عبداللطيف جميل للتمويل عرضًا جديدًا على سيارات تويوتا 2022 في المملكة العربية السعودية ومن أفضل تلك العروض التالي:
- سعر سيارة تويوتا كورولا 79300 ريال ومدة التقسيط 60 شهر، مدفوعات شهرية 1،900 ريال وبدون مقدمة الدفعة النهائية حوالي 36،478 ريال سعودي 40٪، أما معدل النسبة المئوية السنوية 20٪ ورسوم الاصدار 912 ريال إجمالي الضريبة المضافة 14،768 ريال 15٪ السعر الإجمالي والضريبة 154263 ريال.
- كورولا 2021 اكس ال اي 1.5 و المدة 60 شهر ومدفوعات شهرية 1،575 ريال ولا توجد الدفعة الأولى أما الدفعة النهائية 30222 ريال 40٪ ومعدل النسبة المئوية السنوية 20٪ أما عن رسوم الإصدار 756 ريال وإجمالي الضريبة المضافة هو 12،235 ريال 15٪ السعر الاجمالي شامل الضريبة هو 127858 ريال.
- تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور 1.5 تكون مدة القسط هي 60 شهر بمدفوعات شهرية حوالي 1،651 ريال بدون دفعة أولى والدفعة النهائية 31،694 ريال سعودي 40٪ بمعدل نسبة سنوية 20٪ أما رسوم الإصدار 792 ريال وإجمالي الضريبة المضافة 12،831 ريال 15٪
- السعر الاجمالي شامل الضريبة 134.042 ريال
- تويوتا كورولا 2021 XLE فتحة سقف مطورة، على 60 شهر بمدفوعات شهرية 1776، ريال سعودي ولا توجد دفعة أولى الدفعة النهائية 34،086 ريال سعودي 40٪، معدل النسبة المئوية السنوية 20٪ ورسوم الاصدار 852 ريال وإجمالي الضريبة المضافة 13،799 ريال سعودي 15٪ ، أما السعر الإجمالي + الضريبة 144182 ريال.
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تقسيط بسعر الكاش.. تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم ، لا شك أن تويوتا كورولا 2022 من أكثر السيارات التي حققت شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية ولكن هناك من يتساءل حول سعر تويوتا كورولا 2022 بتقسيط بدون مقدم سنقدم لكم أفضل العروض بنظام التقسيط كما سنقدم لكم مواصفات السيارة ومزاياها، حيث تتنوع موديلاتها التي تم إصدارها بأحدث الوسائل التكنولوجية مثل وسائل الأمن والسلامة والراحة لتستمر في الحفاظ على ثقة عملائها فتابعونا لمعرفة كل ما تريده حول السيارة.
تقسيط بسعر الكاش.. تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم
- تتميز بوجود برنامج التوازن الإلكتروني ونظام مساعدة بدء التلال، وفرامل الانتظار الكهربائية.
- تشتمل السيارة على عجلات مقاس 16 إنش، ومصابيح ضباب من الجهتين الأمام والخلف كما يوجد على جانبي السيارة مرايا تعمل بالكهرباء، ونظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
- تتميز أمامية السيارة بأنها عريضة وتحتوي على عجلة قيادة لديها العديد من الاستخدامات
- يوجد بالسيارة مثبت السرعة، وشاشة وسائط، وأجهزة استشعار للمطر، وتكييف بمنافذ خلفية.
أطلقت شركة عبداللطيف جميل للتمويل عرضًا جديدًا على سيارات تويوتا 2022 في المملكة العربية السعودية ومن أفضل تلك العروض التالي:
- سعر سيارة تويوتا كورولا 79300 ريال ومدة التقسيط 60 شهر، مدفوعات شهرية 1،900 ريال وبدون مقدمة الدفعة النهائية حوالي 36،478 ريال سعودي 40٪، أما معدل النسبة المئوية السنوية 20٪ ورسوم الاصدار 912 ريال إجمالي الضريبة المضافة 14،768 ريال 15٪ السعر الإجمالي والضريبة 154263 ريال.
- كورولا 2021 اكس ال اي 1.5 و المدة 60 شهر ومدفوعات شهرية 1،575 ريال ولا توجد الدفعة الأولى أما الدفعة النهائية 30222 ريال 40٪ ومعدل النسبة المئوية السنوية 20٪ أما عن رسوم الإصدار 756 ريال وإجمالي الضريبة المضافة هو 12،235 ريال 15٪ السعر الاجمالي شامل الضريبة هو 127858 ريال.
- تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور 1.5 تكون مدة القسط هي 60 شهر بمدفوعات شهرية حوالي 1،651 ريال بدون دفعة أولى والدفعة النهائية 31،694 ريال سعودي 40٪ بمعدل نسبة سنوية 20٪ أما رسوم الإصدار 792 ريال وإجمالي الضريبة المضافة 12،831 ريال 15٪
- السعر الاجمالي شامل الضريبة 134.042 ريال
- تويوتا كورولا 2021 XLE فتحة سقف مطورة، على 60 شهر بمدفوعات شهرية 1776، ريال سعودي ولا توجد دفعة أولى الدفعة النهائية 34،086 ريال سعودي 40٪، معدل النسبة المئوية السنوية 20٪ ورسوم الاصدار 852 ريال وإجمالي الضريبة المضافة 13،799 ريال سعودي 15٪ ، أما السعر الإجمالي + الضريبة 144182 ريال.