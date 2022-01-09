تقسيط بسعر الكاش.. تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم فالسعودية على 60 شهر بمواصفات جبارة

تقسيط بسعر الكاش.. تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم ، لا شك أن تويوتا كورولا 2022 من أكثر السيارات التي حققت شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية ولكن هناك من يتساءل حول سعر تويوتا كورولا 2022 بتقسيط بدون مقدم سنقدم لكم أفضل العروض بنظام التقسيط كما سنقدم لكم مواصفات السيارة ومزاياها، حيث تتنوع موديلاتها التي تم إصدارها بأحدث الوسائل التكنولوجية مثل وسائل الأمن والسلامة والراحة لتستمر في الحفاظ على ثقة عملائها فتابعونا لمعرفة كل ما تريده حول السيارة.

تتميز بوجود برنامج التوازن الإلكتروني ونظام مساعدة بدء التلال، وفرامل الانتظار الكهربائية.

تشتمل السيارة على عجلات مقاس 16 إنش، ومصابيح ضباب من الجهتين الأمام والخلف كما يوجد على جانبي السيارة مرايا تعمل بالكهرباء، ونظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

تتميز أمامية السيارة بأنها عريضة وتحتوي على عجلة قيادة لديها العديد من الاستخدامات

يوجد بالسيارة مثبت السرعة، وشاشة وسائط، وأجهزة استشعار للمطر، وتكييف بمنافذ خلفية.

تقسيط بسعر الكاش.. تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم

أطلقت شركة عبداللطيف جميل للتمويل عرضًا جديدًا على سيارات تويوتا 2022 في المملكة العربية السعودية ومن أفضل تلك العروض التالي: