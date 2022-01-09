ارخص عرض تقسيط.. سيارة كيا سبورتاج لمدة 5 سنوات فالسعودية بدون مقدم بمواصفات حديثة وقوية

ارخص عرض تقسيط.. سيارة كيا سبورتاج لمدة 5 سنوات ، لكل من يبحث عن عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج لمدة 5 سنوات سنقدم لكم الكثير من المعلومات حول ذلك الأمر حيث تتميز كيا سبورتاج بالعديد من الميزات والمواصفات الاستثنائية التي تجعلها الخيار الأفضل لمن يرغب في شراء سيارة جديدة، كما نالت مصداقية الكثير من عاشقي السيارات لتميزها بتصميم رائع من الداخل وتصميم هيكلها يمتاز بالصلابة وسنكشف لكم مواصفات السيارة بشكل مفصل وأهم مميزاتها العملاقة والتي تنافس العديد من السيارات الحديثة ذو إمكانيات ضئيلة، وفي هذا المقال سنوضح إليكم أهم ما يميزها عن غيرها من السيارات تابعونا.

تم تصميم السيارة باحترافية ، جميع مكونات السيارة حديثة ومتطورة ويمكنك التحكم بشكل أوتوماتيكي.

طلاء السيارة من الخارج بطبقة من مادة الكروم الفاخرة، مع لمعان وشكل أكثر جاذبية.

أبواب السيارة لها مساند خاصة للمقاعد الأمامية والخلفية ويمكنك التحكم في حركة المقعد بكل سهولة.

تناسب العائلات بشكل كبير العائلي بسبب اتساع مقاعدها المصنوعة من الجلد ذات الخامات الممتازة.

تدعم السيارة العديد من أنظمة الأمان الحديثة والمتطورة بما في ذلك الوسائد الهوائية والعديد من الوسائل الأخرى.

يوجد داخل السيارة العديد من المرافق الترفيهية المتطورة، مثل شاشة تاتش متصلة بأجهزة متعددة.

يوجد بها مكبرات صوت تنقل الصوت بطريقة واضحة، ويمكنك التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة.

يمكن للركاب شحن هواتفهم باستخدام شاحن لاسلكي.

ارخص عرض تقسيط.. سيارة كيا سبورتاج لمدة 5 سنوات

تستطيع الحصول على عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج لمدة 5 سنوات ولكن يختلف القسط الشهري باختلاف الموديل ومزاياها ، و سنتعرف على بعض العروض ومنها: