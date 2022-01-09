القوة والمتانة.. سيارة اف جي كروزر 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة اف جي كروزر 2022، السيارة من الماركة تويوتا ومن نوع موديل إف جي كروزر تعتبر من بين أهم الموديلات المنافسة لأقوى السيارات المتوفرة بمختلف السوق العلمية والمحلية، وهذا لما لها من مواصفات وما تتمتع به من تجهيزات مميزة تعمل على التوفير لأفضل رحلة قيادة مهما كان الطريق صعب أو وعِر، وبالنسيبة لكل ما يخص السيارة من مواصفات ومن خصائص فهذا ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي ذكره من فقرات قادمة حيث تعد التجهيزات التي تتوفر بالسيارة أكثر ما يبحث عن خصائصه مختلف الراغبين في الشراء للسيارة وفيما يأتي توضيح لأهم التجهيزات المتوفرة بها.

أسعار ومواصفات سيارة اف جي كروزر 2022

قوة السيرة تعد هائلة وجبارة في العبور للتلال والمرتفعات بقوة عجلاتها والجنوط الخاص بها من القياس الذي يعدل سبعة عشر إنش حيث تمتاز تلك السيارة بالكثير من الخصائص التي لها القدرة على أن توفر الرحلة الأفضل لعبور أصعب الطرق والمنعطفات، والسيارة تجمع بين الكلاسيكية في التصميم مع براعة التقسيم الداخلي للمقصورة بكل محتوياتها العصرية المميزة مع أهم التصميمات التي تمتلئ بالحيوية والشباب وأهم المواصفات الخاصة بالسيارة ما يلي:

مواصفات سيارة إف جي كروزر

المحرك من النوع سداسي الاسطوانات.

التصميم يعد بارع من الخارج وكذلك من الداخل حيث المقاعد المريحة والعديد من الملحقات لمزيد من الرفاهية طوال فترة قيادتها.

قوة السيارة تصل للقيمة مائتين ثمانية وستين حصان.

عزم دوران السيارة يصل للقيمة ثلاثمئة وثمانين نيوتن لكل متر.

السيارة الناقل الحركي المخصص لها من النوع الأوتوماتيك ومقسم لعدد خمس سرعات.

القفل دفرنس وييسر من العبور للمناطق والكثبان الرملية.

الدفع من نوعه الرباعي.

لسعة الخاصة بالمحرك للسيارة من موديل إف جي كروزر تصل لأربعة لتر.

تتوفر مختلف الأنظمة لحماية مثل الفرامل من النوع إي بي إس تمنع الانغلاق.

السيارة تحتوي على الشاشة بالقياس الذي يقدر بسبعة بوصة.

السيارة يتوفر فيها المكيف والذي يعمل بالريموت كنترول.

تصل تكلفة الشراء للسيارة لحوالي مائة وأربعين ألف ريال سعودي بأسواق المملكة.

مواصفات سيارة اف جي كروزر 2022