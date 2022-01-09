وووصل صاروخ الهيونداي I20.. مواصفات واسعار سيارة هيونداي الجديدة 2022 I20 في الاسواق تتحدي السيارات

كشفت شركة هيونداي الكورية عن سيارة هيونداي i20 2022 الجديدة والمقدمة إلى السوق الكورية والعالمية والمحلية في أواخر 2021 لتنتشر بشدة في أوائل الربع الأول والثاني من عامنا الجاري 2022 وصممت السيارة لتسير على كافة الأراضي الوعرة والطرق السريعة وتتميز بثباتها العالي، كما أنها صممت بعجلات رياضية وهذه السيارة واحدة من أفضل السيارات التي تم إصدارها مؤخرًا حيث أنها ذات موثوقية عالية لأنه كورية المنشأ ويبحث الكثير من الراغبين في شراء السيارات عن سيارات كورية أو يابانية.

ناقل الحركة المزودة به السيارة يعمل يدويًا ومكون من ست نقلات مختلفة ويتكون المحرك من أربعة سلندر.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 6.9 لتر عند السير إلى مسافة تبلغ مائة كيلو متر.

توزيع الفرامل يتم إلكترونيًا وتعتمد على خاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

في غصون 6.76 ثانية تسير السيارة من السكون الصفري حتى 100 كيلو متر مسافة وفي غصون 3.14 ثانية تقوم بالسير لمسافة 60 كيلو متر.

وزن السيارة يبلغ 1231 كيلو جرام وتحتوي على خمس عجلات من النوع الرياضي.

خاصية مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة والمرايا الجانبية تعمل بالتسخين.

طول السيارة يبلغ 4.040 مللي متر وارتفاعها 1.450 مللي متر.

عرض السيارة يبلغ 1.775 مللي متر وطول قاعدة العجلات تبلغ 2.580 مللي متر.

ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 140 مللي متر وحجم الصندوق الخلفي يبلغ 351 مللي متر.

النظام الصوتي مكون من 4 سماعات صوتية وشاشة عرض المعلومات الوسائطية يبلغ مقاسها 3.8 بوصة.

مدخل واحد يو إس بي وعجلة قيادة السيارة متعددة الاستخدامات.

خاصية البلوتوث ونقطة اتصال بالواي فاي.

نقطة شحن الهواتف الذكية لاسلكيًا.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد عالي الجودة.

مقاس الجنوط الرياضي لعجلات السيارة يبلغ 18 بوصة.

دعم خاصيتي أندوريد أوتو وآبل كار بلاي الخاصة بالهواتف الذكية المتطورة.

اهم مميزات وإمكانيات سيارة الهيونداي I20

سعر السيارة أعلى من سعر السيارات المنافسة لها.

النظام المعلوماتي المزودة به السيارة بطئ الاستجابة.

استهلاكها من الوقود عالي وغير اقتصادي وخاصة عند مقارنتها بالسيارات التي من نفسه فئتها السعرية.

أقل مرحًا من السيارات المنافسة لها في السوق.

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عيوب هيونداي i20 2022