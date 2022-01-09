وحش الكون…تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla Cross أحدث موديل 2022 سيارة بمواصفات جبارة

إليكم أبرز مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودي والتي تنتمي إلى فئة سيارات الكروس أوفر والتي ظهرت آخر مرة في السوق التايلاندية للسيارات في منتصف عام 2022 وقامت تويوتا بعد هذا الإصدار الأخير منها في أواخر عام 2021 والتي انتشرت منذ أواخر العام الماضي وفي بدايات العام الحالي 2022 وهي من السيارات الصغيرة التي من ضمن سيارات الـ SUV الرياضية وسنوضح لكم أهم مميزات وعيوب السيارة.

يبلغ طول السيارة 4.460 مللي متر، ارتفاعها 1.620 مللي متر وعرض 1.825 مللي متر.

بينما يبلغ طول قاعدة العجلات حوالي 2.640 مللي متر.

يعمل موتور السيارة بقوة تبلغ 169 حصان وحجمه يبلغ 2000 سي سي (2.0 لتر) ومكون من 4 سلندر.

بينما أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 203 نيوتن لكل متر وقدرته على السحب هي 680 كيلو جرام.

مقاس جنوط عجلات السيارة القياسية ومساحة شحنها يبلغ تبلغ 17.8 قدم مكعب.

الألوان المتوفرة من السيارة هي (الأبيض – الأسود – الأحمر القرمزي – الأزرق – الرمادي – الفضي).

الشاشة الوسائطية لعرض المعلومات يبلغ مقاسها 7 بوصة.

منافذ USB وخاصية البلوتوث.

دعم خاصية أبل كار بلاي والأندرويد أوتو للهواتف الذكية.

خاصية اتصال بالواي فاي وشحن الهواتف الذكية.

راديو السيارة يعمل بالقمر الصناعي.

المقاعد الداخلية للسيارة مساحتها كبيرة ومريحة.

شاشة أخرى قياسية مقاسها 8 بوصة تتش وأخرى مقاسها 7 بوصة.

كشف النقطة العمياء و9 من الوسائد الهوائية لحماية الركاب ضد الصدمات والحوادث.

خاصية التحكم في ثبات السيارة إلكترونيًا.

الفرملة الذاتية للسيارة وأقفال خاصة بمقاعد السيارة.

كاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

الدخول الذكي وتشغيل السيارة عن بعد.

حساسات ركن أمامية وخلفية.

الفرامل المانعة للانغلاق نوعها ABS.

جودة المقصورة الداخلية ممتازة.

أبرز إمكانيات ومميزات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

تسارع السيارة ضعيف إلى حد كبير.

الصف الثاني مساحته ضيقة مقارنة بالمنافسين.

الشاشة المعلوماتية مقاسها صغير.

هيكل السيارة من الخلف غير جذاب للبعض.

عيوب سيارة تويوتا كورولا 2022أسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 في سوق السيارات السعودي

سعر فئة السيارة الأولى يبلغ 83 ألف و250 ريال سعودي بينما الفئة الثانية يبلغ سعرها 88 ألف و110 ريال سعودي.