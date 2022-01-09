“غزالة السيارات” بي إم دبليو.. تطلق أول سيارة بمواصفات جبارة قادرة على تغيير لونها بأكثر من لون

“غزالة السيارات” بي إم دبليو.. تطلق أول سيارة بمواصفات جبارة كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن سيارتها الجديدة سيارة بي إم دبليو ix فلو التي بكبسة زر واحدة عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية يمكنها تغيير لونها بكل سهولة ويتراوح اللونين بين الرمادي والأبيض والتي تم الكشف عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “‏CES‏” في لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأميركية، وتتميز السيارة بالعديد من الإمكانيات الرائعة وتعتمد السيارة على تقنية “الحبر الإلكتروني” المتوفرة في معظم أجهزة القراءة عبر الإنترنت (الأجهزة الإلكترونية) وعدة تقنيات متطورة أخرى.

محرك السيارة الأول يعمل بقوة 516 حصان وتسارع السيارة يبدأ من 0 مسافة حتى 100 كيلو متر مسافة في غصون 4.6 ثانية.

بينما المحرك الأخر يعمل بقوة تبلغ 600 حصان ويقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من عدة نقلات.

خاصية التحذير عند مغادرة المسار الصحيح وعند تعرض السيارة للسرقة.

نظام كبح الفرامل التلقائي في حالة الاصطدامات والحوادث.

حساسات ركن ذاتية أمامية وخلفية.

كبح الفرامل الأوتوماتيكي وخاصية حماية المشاة وكشفهم إلى السائق في النهار.

المساعد الإلكتروني للازدحام المروري وخاصية تتبع المسار.

نظام تثبيت السرعة التكيفي

كشف النقطة العمياء

مزودة بكاميرا محيطية تعمل بـ 360 درجة مئوية يمكنها كشف كل النواحي أمام السائق.

شاشة معلومات تتش مقاسها 14.9 بوصة وشاشة رقمية مقاسها 12.3 بوصة.

فتحة بانورامية من السقف مصنوعة من الزجاج.

خاصية البلوتوث والراديو يعمل بالأقمار الصناعية.

تدعم خاصية Apple CarPlay الخاصة بهواتف الأيفون وخاصية Android Auto الخاصة بهواتف الأندرويد.

الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

المقصورة الداخلية مذهلة والمقاعد ومفارش السيارة مصنوعة من قماش عالي الجودة.

المرايا الجانبية يمكن طيها كهربيًا.

سعر السيارة مرتفع إلى حد كبير.

ديناميكية القيادة الخاصة بها غير جذابة.

النظام المعتمدة عليه في القيادة أقل من السيارات الكهربائية الأخرى.

أهم مميزات ومواصفات سيارة بي إم دبليو ix فلوعيوب سيارة بي إم دبليو آي إكس فلوأسعار سيارة بي إم دبليو آي إكس فلو في أسواق السيارات

لم يتم الإعلان عن أسعارها حتى الآن ولكن أسعار سيارات بي إم دبليو فئة ix تبدأ من سعر 84 ألف دولار أميركي.