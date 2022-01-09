تويوتا تندرا 2022 الاسطورة الجديدة من العملاق اليابانى بموصفات عالميه وتصميم اكثر من رائع

كشف سوق السيارات في المملكة العربية السعودية عن توافر سيارة تويوتا تندرا 2022 بجميع فئاتها في الأسواق المحلية في المملكة وهي من سيارات الجيل الثالث المقدمة من شركة تويوتا اليابانية والرائدة في صناعة السيارات في اليابان وحول العالم، وتم إنشاء السيارة كواحدة من أفضل سيارات البيك آب كبيرة الحجم في نهاية عام 2021 الماضي ومن المتوقع انتشارها بشكل كبير الربع الأول من عامنا الجاري في سوق اليابان للسيارات وفي الربع الثاني في باقي الأسواق.

مقاس الجنوط لعجلات السيارة يتراوح بين 18-20 بوصة.

تحتوي من الأمام على مصابيح إضاءة نهارية وليلية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

مزودة من الأمام بشبك عريض أسود يتوسطه شعار شركة TOYOTA بالإنجليزية ومطلي بمادة الكروم اللامعة.

عجلات السيارة مصنوعة من مادة الألومنيوم القوي.

مقاس العجلات الإضافية يبلغ 20 بوصة ومزودة بنظام تعليق منخفض من النوع TRD.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق.

أبعاد السيارة الثلاثة تأتي على الترتيب (5-6-8) قدم (طول – عرض – ارتفاع).

دعم خاصيتي Apple CarPlay ، وAndroid Auto .

حساسات ركن ذاتي خلفية وأمامية.

كشف النقطة العمياء والدخول الذكي بدون مفاتيح.

شاشة الوسائط مقاسها 8 بوصة.

خاصية البلوتوث.

منافذ USB ومخارج AUX.

راديو يعمل بالأقمار الصناعية.

نظام صوتي قوي.

أهم إمكانيات سيارة تويوتا تندرا 2022

محرك السيارة قوي حتى بعد استبداله.

المظهر الخارجي للسيارة لامع وجذاب.

يمكنها السير على الأراضي الوعرة بشكل جيد.

يتوفر بها العديد من وسائل الترفية والأمان.

المقاعد تتميز بالاتساع ومريحة في جميع صفوف السيارة.

المميزات بالسيارة

تم استبدال محرك V8 المزودة به السيارة في فئاتها الأولى بمحرك أقل قوة من النوع V6.

المقصورة الداخلية غير مبتكرة ولا تثير الإعجاب وتقليدية.

قدرة سحب السيارات المنافسة للسيارة أعلى من قدرتها على السحب.

غير اقتصادية في استهلاك البنزين وخاصة مقارنة بالسيارات المنافسة لها.

تبدأ أسعار الفئة الأولى للسيارة حوالي 134 ألف و850 ريال سعودي.

بينما الفئة الثانية بدأت أسعارها من 228 ألف و860 ريال سعودي.

والفئة الأخيرة والثالثة بدأت أسعارها من 6 آلاف و360 ريال سعودي.

عيوب تويوتا تندرا 2022أسعارها في سوق السيارات السعودي