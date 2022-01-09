الغندورة الكورية.. كيا نيرو 2022 اسطورة السيارات بمواصفات واسعار ولا في الخيال

الغندورة الكورية.. كيا نيرو 2022 اسطورة السيارات سيارة كيا نيرو من السيارات المنتشرة في الأسواق السعودية والمصرية والعربية من الموديل الجديد 2022، حيث قد تم الإعلان عن طرح السيارة الكورية الجديدة في الأسواق على المستوى المحلي والعالمي، وهذا حيث أنها تتمتع بتصميم خرافي ورائع للغاية عن غيرها من الأشكال الموجودة في الأسواق حيث أنها من السيارات الصديقة للبيئة والتي تتميز بالطابع القوي والجرئ وقد تتمتع العديد من المواصفات المميزة التي تجعلها هي الأفضل عن غيرها، وهذ لأنها تحتوي على محرك سيارة مميز وسعته اللترية قوية تصل إلى 1.6 لتر.

تتمتع السيارة بالعديد من المواصفات المميزة والإمكانيات العالية الجودة التي تجعل الأشخاص يرغبون في الحصول على السيارة من أجل الاستمتاع بمتعة القيادة على الطريق، فقد تتمتع بالتالي:

تتميز السيارة بأنها تضم محرك قوي للسيرة سعته أكثر من 16000 سي سي ويتمتع بقوة حصان تصل إلى 140 لتر.

كما ان السيارة تتمتع بوجود ناقل حركة داخل السيارة أوتوماتيكي يحتوي على أربع سرعات مختلفة

وتحتوى أيضا على أربعة مكبر صوت وتحتوي على حساسات تعمل ب360 درجة

مزودة بفرامل ونظام مكبح للفرامل ومانع للانغلاق.

كما ان السيارة مزودة بالعمل بنظام الايفون والاندرويد.

وطول السيارة الخارجي مناسب للغاية حيث يبلغ طولها 4.375 متر

مقاس العجلات من الخارج يصل الى 16 بوصة.

كما انها مزودة بتكييف للهواء يعمل على تنظيم الهواء بشكل اوتوماتيكي