مميزات وعيوب تويوتا كامري الجديدة وأهم المواصفات الداخلية والخارجية للسيارة، تويوتا كامري مواصفات وأسعار هي من أهم النقاط البحثية المنتشرة على جوجل، حيث أن ماركة تويوتا كامري هي ماركة يابانية التصنيع تابعة لشركة تويوتا العالمية، وتعتبر ماركة كامري تويوتا من أفضل وأجود أنواع السيارات التي تتنافس بشكل كبير في ساحة أسواق السيارات كل عام، فلابد أن تظهر شركة تويوتا بأكثر من سيارة حديثة ومتطورة وفريدة كل عام، وعندما ظهرت ماركة كامري سجلت شركة تويوتا نسبة كبيرة من تعليقات العملاء على متانة وجودة تصنيع تلك السيارة، فهي سيارة ذات طراز حديث وإمكانيات عالية الجودة.

مميزات وعيوب تويوتا كامري

تعتبر تلك السيارة صاحبة الكثير من المواصفات الغير عالية الجودة، حيث أن مواصفاتها كما يلي:

تباع تلك السيارة بكثرة في دول الخليج العربي وفي قارة أستراليا.

ولكنها غير منتشرة في السوق المصري بسبب سعرها الباهظ والمرتفع.

يصل سعر هذه السيارة في مصر إلى سعر 2 مليون جنييه مصري.

كما تعتبر تلك السيارة من أسوأ السيارات التي تم نزولها إلى السوق المصري بسبب ارتفاع سعرها مقابل ارتفاع تسعيرة تسليمها في الجمرك المصري.

كما أنها لا تمتلك مزايا داخلية من حيث جودة التصميم والتصنيع.

تنافس هذه السيارة سيارات أخرى مثل هوندا أكورد وشيفروليه ماليبو، وسيارات فورد فيوجن وأوبل انسيجينا وألفا روميو جوليا.

مزيا وعيوب سيارة كامري

يوجد الكثير من المميزات والعيوب لسيارة تويوتا كامري، حيث لابد من التعرف عليهم بشكل موضح وهما كالتالي:

المميزات

تتميز تلك السيارة تصميم خارجي مميز وعصري ذات طراز حديث.

حيث أن السيارة يوجد بها منظم لتوفير الوقود.

كما يوجد بها مساحات كبيرة للتخزين داخل كابينة السيارة.

كما أن هذه السيارة تحتوي على كافة أنظمة الأمان والسلامة.

مساحة شنطة السيارة الخلفية تصل إلى 430 لتر.

العيوب