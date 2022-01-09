سيارات النترا 2021 لاندكروزر 2021 للبيع مستعملة بأسعار رخيصة وممشى قليل

سيارات النترا 2021 لاندكروزر 2021 مستعملة بأسعار رخيصة في السعودية، ويبحث الكثيرين في المملكة عن سيارات مستعملة بممشى قليل خاصة سيارات هيونداي ولاندكروزر 2021 في سيارات تويوتا، وحققت الموديلات المشار إليها نجاح كبير وظهر هذا النجاح من نسب المبيعات المرتفعة في عام 2021، وتعد لاندكروزر تحديدا من أكثر السيارات المميزة في الخليج بشكل عام نظرًا لأنها مناسبة لجميع الأغراض وتشجع كذلك على خوض المغامرات.

هناك سيارة النترا 2021 في تبوك، حالة السيارة مستعملة، القير أوتوماتيك، نوع الوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 19 ألف كيلومتر، فئة السيارة ستاندر، وتحتوي السيارة على مثبت سرعة.

السيارة 2000 سي سي وسعر السيارة هو 65 ألف ريال، لون السيارة هو الأزرق السماوي.

كذلك هناك سيارة لاندكروزر 2021، الوقود بنزين، القير اتوماتيك، السيارة بها دبل.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة 18 ألف كيلومتر، لون السيارة لؤلؤي، السيارة بحالة الوكالة من الخارج وبالداخل بدون ملاحظات.

سعر السيارة هو 260 الف ريال، السيارة من أول مالك وتتواجد في المدينة.

السيارة من الداخل تحتوي على شاشات في ضهر الكراسي الأمامية للركاب الخلفيين.

تحتوي السيارة على مقود ذكي يجعل الأزرار المسؤولة عن التحكم في السيارة قريبة من قائدها.

سيارات النترا 2021 لاندكروزر 2021 للبيعلاندكروزر 2021 مستعملة بأسعار رخيصة في المملكة العربية السعودية

بالإضافة إلى ما سبق هناك سيارة النترا، ناقل الحركة أتوماتيك، الوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه السيارة حالتها مستعملة، ممشى السيارة هو 10 آلاف كيلومتر.

سعر السيارة هو 75 ألف ريال سعودي، السيارة في الرياض، وتحتوي على محرك 1600 سي سي، فئة السيارة ستاندر.

النترا تحتوي على تصميم عصري جذاب بالإضافة إلى تجهيزات الأمان الجيدة للحفاظ على سلامة الراكبين.

السيارة تأتي بتكييف ثنائي المناطق لخفض درجات الحرارة حالة ارتفاعها في فصل الصيف.

سيارات النترا في السعودية بأسعار قليلة وممشى منخفض

ملحوظة: السيارات المستعملة تحتاج إلى فحص جيد قبل الشراء للتأكد من صحة أجزائها خاصة العفشة لأنها أكثر الأجزاء المعرضة للتلف.

يجب التأكد كذلك من عدم تغيير قطع من السيارة بدون معرفتك لذلك لأن هذا الأمر قد يخفض من السعر.