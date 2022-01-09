ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم على خمس سنوات.. عرض جبار

سيارة تويوتا كورلا بالتقسيط 600 ريال من أكثر ما يتم البحث عن مختلف التفاصيل التي تخصها باعتبارها من لبين أقوى الشاحنات على المستوى العالمي والمحلي والمتوفرة بمختلف المعارض وبالتحديد المعارض بالمملكة العربية السعودية والتي تعرض السيارة بمختلف فئاتها ومن أفضل العروض المقدمة للحصول على السيارة هي التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر لمختلف العملاء من قبل معرض تحمل اسم عبد اللطيف جميل تعرض ماركة سيارة كورولا الشهيرة وبأفضل العروض السعرية وعما سبق نتحدث بمزيد من التوضيح من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة.

سيارة تويوتا كورلا بالتقسيط 600 ريال

السيارة تويوتا كورلا متوفرة بعروض متنوعة و بالتقسيط 600 ريال على عدد من السنوات وهذا بعبد اللطيف جميل الممتلك لحق توزيع السيارة بالمملكة العربية السعودية وعرضها للعملاء بعروض تقسيطية ميسرة للحصول على السيارة بما يتوافق مع ظروف مختلف العملاء، وبالنسبة لمواصفات السيارة فهذا ما سنوافيكم بعرضه تفصيليا من خلال تلك الفقرات القادمة:

مواصفات السيارة تويوتا كورلا

كما سبق وأن ذكرنا من الممكن الحصول على السيارة بالتقسيط 600 ريال وتكون متمتعة بالعديد من التجهيزات أبرزها ما يلي:

محرك السيارة تويوتا كورولا ألف وستمائة سي سي.

الوضع للثبات الخاص بالسيارة يصل لنحو مائة كم كل ساعة ويكون بغضون عشر ثواني.

السيارة يتوفر بها المكيف كما تتوفر الإضاءة من النوع الليد الموفرة للطاقة.

تتوفر العديد من الملحقات الخاصة بالسيارة والتي تساعد في جعل رحلة القيادة من خلالها أكثر أمان وهذا بتوفر الفرامل التي تمنع للانغلاق والتي تعمل بالنظام إي بي إس.

الناقل الحركي للسيارة بعدد خمس سرعات.

هذا العرض متوفر حاليا بعبد اللطيف جميل بقيمة قسط تصل لنحو ستمائة ريال ويتم الدفع لتلك القيمة المالية وفق شروط محددة وكل شهر.

الثمن يسدد طيلة ستين شهر كاملين.

السعر الإجمالي لتلك الشاحنة من ماركة تويوتا موديل كورولا يصل لنحو تسعة وسبعين ألف ريال سعودي.

الكثير من مختلف العروض وبالقسط أيضا من الممكن أن يختار منها المشترين حسب ظروفهم وإمكاناتهم.

عرض التقسيط الخاص بالسيارة