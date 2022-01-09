وووصل الوحش الروسي… لادا نيفا 2022 Lada niva تعود من جديد بمواصفاتها واسعارها في السعودية

وووصل الوحش الروسي… لادا نيفا 2022 Lada niva تعود من جديد مما لاشك فيه أن المركبة لادا نيفا تُعد من أهم الطفرات الحديثة التى أنتجتها شركة لادا الروسية، والتي أحدثت ضجة كبيرة بسوق السيارات السعودي فلقد جمعت ما بين حداثة التجهيزات، والشكل الخارجي المتعارف عليه لإصدارات لادا، ومن خلال مقالنا هذا سوف نستكشف سويًا أهم مواصفات السيارة ومميزاتها.

لقد امتلكت السيارة الروسية لادا نيفا 2022 الكثير من المواصفات التي توفر الرفاهية والراحة لقائدها، وتتلخص تلك المواصفات فيما يلي:

لقد تم تزويد السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1700 سي سي، وهو ما يوازي 1.7 لتر

ذلك المحرك قادر على إنتاج قوة حصانية قدرها 83 حصان.

لسيارة أيضًا ذات دفع رباعي للعجلات.

بينما يبلغ عزم الدوران 129 نيوتن متر.

كما تم تزويد السيارة لادا نيفا بناقل حركة مانيوال يمتاز بامتلاكه خمس سرعات مختلفة.

كذلك تتوافر بالسيارة جنوط رياضية قياس 15 بوصة.

إضافة إلى ذلك تم توفير السيارة لادا نيفا 2022 بالأسواق من خلال 4 فئات تختلف فيما بينهم من حيث التجهيزات والكماليات

وهم لادا نيفا برونتو، لادا نيفا ليجند، لادا نيفا ترافل، كذلك لادا نيفا بريستيج.

امتلكت السيارة لادا نيفا 2022، روسية الصنع الكثير من المزايا الرائعة التي جعلتها من أولى خيارات المستخدمين، وتتلخص تلك المزايا فيما يلي:

تمتاز لادا نيفا بمقاعد مريحة مزودة بخاصية التدفئة.

كما امتازت بتوافر مكيف هواء مثالي وحديث، مع توزيع مثالي للهواء البارد داخل السيارة.

هذا إلى جانب توافر نظام إضاءة جذاب وحديث.

كذلك تتمتع السيارة بوجود نظام ترفيهي متميز حيث تم تزويدها بشاشة تعمل باللمس، مع توافر خاصية البلوتوث.

أما عن نظام العزل الموجود بالسيارة فهو يؤدى دوره بكل كفاءة في حجب الضوضاء الخارجية.

إضافة إلى الثبات المثالي للسيارة وعدم اهتزازها أثناء السير على الطرق السريعة.

هذا إلى جانب وسائل الأمان المثالية مثل الوسائد الهوائية، ومنظومة الفرامل الحديثة.

نظرًا لإصدار السيارة لادا نيفا 2022 مؤخرًا بالأسواق السعودية، لم يتم بعد التصريح عن وجود أى من العيوب بها.

من المتوقع أن تتوافر السيارة لادا نيفا بفئتها برونتو بسعر يصل إلى 34.000 ريال سعودي، علمًا بإن ذلك السعر غير شامل للضرائب.