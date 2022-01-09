أسطورة الصناعة اليابانية في ثوبها الجديد.. سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس 2022 في السعودية

لكل عشاق السيارات قدمت شركة تويوتا اليابانية أفضل أنواع الموديلات لعام 2022، حيث قدمت سيارة من أحدث التصميمات الهندسية والاطارات والشكل الخارجى لكل عشاق السيارات الفخمة، كما إنها رياضية وصديقة البيئة، كما إنها تحتوى على مجموعة من التقنيات المطورة التى تساعد السائق على ممارسة وسائل الرفاهية، كما إنها اقتصادها في استهلاك الوقود، لذا سنوضح لكم خلال هذا المقال عن أفضل مميزات سيارة تويوتا اليابانية لعام 2022.

سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

من أحدث السيارات التى أطلقتها الشركة اليابانية خلال عام 2022 سيارة تويوتا كورولا كروس التى مزودة بميزتين وهما القوة والعملية التى تساعد السائق على القيادة المثالية، كما إنها تدخل المنافسة مع العديد من إنواع السيارات الاخرى مثل هيونداي فينو ونيسان كيكس وكيا سبورتاج وغيرهم من الأنواع الأخرى.

مميزات سيارة تويوتا كورولا كروس

تنفرد السيارة بعد مميزات عن باقى السيارات الحديثة، فهى من السيارات المزودة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لذا سنوضح أفضل مميزاتها خلال السطور التالية.

تعتمد على منصة TNGA-C. تصل مساحة الشحن الخاصة بها إلى 25,5 قدم مكعب خلف مقاعد الصف الثاني في فئات الدفع الأمامي. أما فى الدفع الكلي فتصل المساحة إلى 24,3 قدم مكعب. مزودة بصيانة مجانية لمدة سنتين ويصل الضمان إلى مدة 3 سنوات أو 36 ألف ميل. أو ضمان لمدة 5 سنوات أو 60 ألف ميل لمجموعة نقل الحركة. تتمتع بتصميم خارجي رياضي وصديق للبيئة، مستمد من تصميم تويوتا راف 4 بشبكة أمامية كبيرة سوداء، وسقف مدمج. تحتوى على جنوط من الفولاذ حجمها يصل إلى 17 أو جنوط رياضية من السبائك المعدنية حجمها 18 بوصة للفئة العليا تساعد على تحسين القدرة فى التحكم بالسيارة أثناء القيادة. التصميم الداخلى لها متسع لخمس أفراد، ومزودة بخاصية التعديل الكهربائي. المقاعد مصنوعة من الجلد الصناعى وافخم التصميمات مزودة من الداخل بشاشة عرض قياسية حجمها يصل إلى 7 بوصة أو شاشة وسائط متعددة اختيارية تعمل بخاصية اللمس حجمها 8 بوصة بمنطقة التحكم الوسطي.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

أوضحت شركة تويوتا اليابانية أن سعر السيارة لعام 2022 يصل إلى 25 ألف دولار ما يوازى 94 ألف ريال سعودى.