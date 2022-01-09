قنبلة الأحلام في الأسواق العالمية..سعر ومواصفات سيارة لاند كروزر 2022 العالمية في السعودية ودول الخليج

أعلنت تويوتا لاند كروزر عن إطلاق سيارتها الجديدة لاندكروزر 2022 في جميع أسواق السيارات العالمية منذ طرحها في السوق عام 1950، وأصبحت تويوتا لاند كروزر 2022 من أكثر السيارات شهرة في العالم حيث حققت معدلات مبيعات عالية في الشرق الأوسط وحول العالم بإجمالي 10.6 مليون سيارة بما في ذلك العالم العربي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك بفضل تصميمها الخارجي الجيد والسرعة القصوى العالية والعديد من ميزات الأمان، سنستعرض في مقال اليوم في ثقفني أهم ميزات السيارة بما في ذلك قوة محركها وناقل الحركة وكذلك أسعارها في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية بالإضافة إلى تاريخ إطلاقها.

سيارة ذات قدرات استثنائية على الطرق الوعرة بفضل مفهوم TNGA له هيكل قوي يساعد في القيادة على الطرق الوعرة والتوازن الديناميكي.

تم تصميم السيارة لتكون أقل عرضة للتصادم الخلفي من خلال تقليل وزن السيارة بمقدار 200 كجم مقارنة بالموديلات السابقة.

يعد ثبات السيارة على الطرق المختلفة ميزة أيضًا وذلك بفضل نظام التعليق الديناميكي الذي يضبط موضع موازنة السيارة تلقائيًا.

المحرك ذو اسطوانة 3500 سم 3 ويعمل بست اسطوانات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 متر في 8.5 ثانية.

خزان وقود بسعة 110 لتر.

السيارة بها خمسة مقاعد وهي في حالة عمل جيدة.

مواصفات سيارتها الجديدة لاندكروزر 2022

إمكانية وجود نظام هجين مع إمكانية الجمع بين نوعين من المحركات في نفس الوقت. تبلغ السرعة القصوى للسيارة حوالي 200 كم / ساعة ويمكن أن تنتقل من 0 إلى 100 كم / ساعة في أقل من 8 ثوانٍ. تم تجهيز السيارة بمجموعة متنوعة من ميزات الترفيه بما في ذلك شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة للحصول على المعلومات. القدرة على توصيل السيارة بهاتف ذكي فضلاً عن حقيقة أنه يحتوي على نظام للتحكم في المناخ ومقاعد مجهزة بالفعل بأحدث أنظمة التدفئة والتهوية.

خصائص لاند كروزر 2022ألوان لاند كروزر 2022:

تتوفر لاند كروزر 2022 بلوحة مذهلة من عشرة ألوان تناسب جميع الأعمار والأذواق ظهر العديد منها لأول مرة ومنها:

نحاس لامع. نوير. أسود لامع. احمر غامق مظلم أبيض لؤلؤي اللؤلؤ الأبيض الثمين. سوبر أبيض. الفضة. \ sgray.

سعر لاند كروزر 2022 في السعودية ودول الخليج العربي

تعد تويوتا لاند كروزر 2022 من أكثر السيارات شهرة في منطقة الخليج حيث تستحوذ على 65 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات في جميع أنحاء العالم نتيجة لذلك يهتم الكثير من الناس بمعرفة سعره.