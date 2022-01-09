سيارة انفنتي QX55 موديل 2022 infiniti QX55 أقوي سيارات SUV بالخليج

سيارة الكروس أوفر الجديدة من انفنتي QX55 موديل 2022 infiniti QX55 مركبة مذهلة وقوية، وأكثر إبداع من انفينيتي QX50، من حيث المواصفات والتصميم الخرافي على غرار مرسيدس جي كلاس، تملك محرك جبار يمنحها أداء لا مثيل له على الطرقات القاسية، مصنوعة من مواد صلبة تتناسب مع طبيعية دول الخليج المناخية والتضاريس الغير مستوية، تأتي بمظهر متفرد وعصري، بأكثر من طراز ولون، التقنيات المزودة بها تجمع بين التطور وسهولة الاستخدام، في السطور التالية تقرير مفصل عن تلك السيارة الفاخرة.

سيارة انفنتي QX55 موديل 2022 infiniti QX55

السيارة الكوبية المميزة انفنتي QX55 2022 تأتي بتصميم خارجي أنيق وصلب، شكل هجومي يناسب طبيعية الطرقات التي تتعامل معاه، الشباك الأمامية للسيارة ضخمة، يكمل تصميم المقدمة الجذاب مصابيح LED، والمصد السفلي القوي، وعجلات كبيرة قياس 20 بوصة تتكيف مع الطرقات الوعرة، بالنسبة للألوان الخاصة بطرازات السيارة تأتي بتشكيلة مبهرة 8 ألوان مابين الأحمر، والرمادي بدرجاته المختلفة، والأسود، والبلاتين، متاحه بثلاث فئات الأساسية، ولوكس، وسينسوري.

تصميم 2022 infiniti QX55 المقصورة الداخلية

المقصورة الداخلية قمة الرفاهية، المقاعد الداخلية عددها 5 يغطيها الجلد المبطن ذو لونين يغلب عليها اللون الأسود، واللون الأخر يتناسب مع لون هيكل السيارة الخارجي، تزينها الزخارف الخشبية السوداء الفاخرة، والطرازات الأعلى حوافها من الألومنيوم، مقعد الصف الثاني مريح جداً، مع خاصية الانزلاق التي تسمح بتحريكة للحصول على المزيد من المساحة، والوضع الأفضل للركاب، بمعدل 6 بوصة.

نظام المعلومات والترفيه داخل المركبة ممتع، وسهل التعامل، مع شاشة علوية وأخري سفلية بقياس 8،7 بوصة، ونظام صوت واضح وقوي مع 16 مكبر للصوت تقنية BOSE PERFORMANCE SERIES، تدعم منافذ لشحن الهواتف ووصلة ال USB.

قوة أداء انفنتي QX55 2022

تأتي بناقل حركة مميز وسريع بخاصية النقل بالسلك، يتوافر في الثلاث فئات مع نظام تعليق رباعي للأربع عجلات، و 4أوضاع للقيادة، 4 سلندر توربيني، 2000 سي سي، تصل قوته إلى 268 حصان، تأتي بنظام تحكم مثالي في السرعة وبالأخص عن الدوران، أو المنحدرات.

سعر انفنتي QX55 2022 في السعودية

سعر الثلاث فئات في المملكة، بالنسبة للنسخة اللوكس ب 175،000 ريال، والسينسوري ب 214،000 ريال، والأساسية ب 194،000 ريال.