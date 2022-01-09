سيارات مستعملة للتنازل لغرض السفر بدون مصاريف نقل أو رسوم تقبيل، توفرت اليوم للتقبيل سيارة هيونداي سوناتا سمارت موديل 2020، ماكينة 4 سلندر 2500 سي سي قوة 179 حصان مع قير أوتوماتيك والممشى 11400 كيلو متر. تتميز بداخلية جلد لون جملي مع إمكانية تسخين المقاعد، فتحة سقف بانوراما وستائر للنوافذ الخلفية، مكيف أوتوماتيك بتحكم منفصل بين السائق والراكب مع مكيف خلفي. تتميز أيضاً بكاميرا خلفية مع شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وشحن لاسلكي، إمكانية الدخول بصمة والتشغيل عن بعد. السيارة ضمان خمس سنوات وتم عمل غيارات الزيت والصيانة الدورية في الوكالة فقط، وهي للتنازل بسبب السفر للدراسة وبدون أي مقابل أو رسوم عبر البنك الأهلي، قيمة القسط الشهري 1826 ريال وعدد الأقساط المتبقية 43 قسط، قيمة الدفعة الأخيرة 33786 ريال والسداد المبكر 95268 ريال.

سيارات مستعملة للتنازل لغرض السفر

تتوفر للتقبيل سيارة كيا تيلورايد 2021 مستعملة فئة نص فل، ماكينة 6 سلندر 3800 سي سي 295 حصان مع قير أوتوماتيك وF1 خلف المقود والممشى 632 كيلو متر، السيارة عائلية ثلاث صفوف من المقاعد تتميز بمقاعد جلدية مزودة بإمكانية التدفئة التبريد، عدد 6 وسائد هوائية، حساسات أمامية وخلفية، إضاءات بالكامل ليد، كاميرا خلفية وجنوط مقاس 20 إنش، نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، فتحة سقف وإمكانية التشغيل عن بعد، نوافذ كهربائية وتحكم دريكسيون بالاضافة إلى مكيف متعدد المناطق ثلاث مكيفات منفصلة، صندوق خلفي كهربائي وحاجب شمس خلفي.

السيارة مجهزة بمواصفات كاملة للأمان والرفاهية وبها شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبالنسبة لحالة البودي فلا يوجد بها سوى دقه بسيطة أسفل باب السائق تحتاج إلى شفط فقط للإصلاح. السيارة للتنازل لغرض السفر بدون مقابل متواجدة في مدينة نجران وجهة التنازل مصرف الراجحي، قيمة القسط الشهري 2228 ريال تم سداد أقساط سنة و3 أشهر، وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 50 ألف ريال يمكنك تقسيطها على 24 شهر.

تتوفر للتقبيل سيارة نيسان صني 2020 بنزين، ماكينة 4 سلندر 2500 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 28 ألف كيلو متر، السيارة باللون البني الداكن والداخلية باللون البيج مع مقاعد قماش وبها دقتين من جهة الرفرف الايمن. تدعم اتصال يو اس بي، تشغيل سي دي، مدخل AUX، عدد 2 مكبرات صوت. السيارة للتقبيل بدون رسوم بسبب السفر متواجدة مدينة تبوك وجهة التقبيل بنك الراجحي، قيمة القسط الشهري 800 ﷼ مع دفع شهرين مقدم من الاقساط، عدد الأقساط المتبقية 48 قسط والدفعة الأخيرة 16 ألف ريال، قيمة الكاش 44517 ريال.

تقسيط سيارات مستعملة الراجحي

العرض الأخير في تقريرنا اليوم على سيارة شيفروليه LT 2021 نص فل، السيارة للتنازل بسبب السفر النهائي خارج الممكلة ولكن بمقابل 25 ألف ريال، عرض تقبيل مغري بالفعل لأن التقسيط كان على 3 سنوات فقط تم دفع أقساط سنة وأربعة أشهر منها ويتبقي 20 قسط مع دفعة أخيرة 12 ألف ريال. ماكينة 4 سلندر 1500 سي سي مع قير أوتوماتيك والممشى 19 ألف كيلو متر، وتتميز بحساسات خلفية، فتحة سقف ومقاعد مخمل، نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، تحكم من المقود، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و6 مكبرات صوت، كاميرا خلفية وشاشة ترفيه تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو.