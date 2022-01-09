الفخامة والمتانة.. سيارة إم جي HS في السعودية موديل 2022 مواصفاتها واسعارها وعيوبها

الفخامة والمتانة.. سيارة إم جي HS في السعودية موديل 2022 أصبحت الآن سيارة إم جي HS متاحة في أسواق المملكة العربية السعودية، وتلك السيارة هي واحدة من سيارات إم جي الكروس أوفر المدمجة لعام 2022 والتي تم طرحها مؤخرًا، تحتوي السيارة على مواصفات خارقة وجبارة تتحدي السيارات الحديثة لهذا العام وفيما يلي سنتعرف أكثر عن محتوياتها وكل بياناتها.

سيارة إم جي HS في السعودية موديل 2022

سنقوم بتوضيح مواصفات سيارة إم جي المطروحة حديثًا بأسواق السعودية في بعض نقاط، وتكون كالتالي:

تأتي السيارة بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر، ويكون متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات.

كما ينتج قوة حصانية تقدر بـ 169 حصان، أما عزم دوران السيارة يبلغ 250 نيوتن/ متر.

هذا ويكون معدل تسارع السيارة من نقطة الثبات حتى 100 كم في فترة زمنية 9.6 ثواني فقط.

في حين أن السرعة القصوى للسيارة تصل لـ 190 كم/ ساعة.

ومن حيث مزايا سيارة HS المتوفرة من إم جي تكون كما يلي:

تتميز سيارة إم جي الحديثة بتصميم مميز، بالإضافة إلى خامات ذات جودة عالية تم استخدامها في صناعة المقصورة الداخلية لها، حيث تم تقليل البلاستيك الصلب في صناعتها.

كما تم صناعة مقاعد السيارة في ألمانيا، لهذا تتميز بجودة مرتفعة.

وقد حصلت السيارة على درجة عالية في مستوى الحماية والأمان بها في الاختبارات الأوروبية للسلامة والأمان، حيث أنها تتمتع بعددًا من الوسائد الهوائية للسائق والركاب.

بجانب نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، وكذلك نظام مانع الانغلاق ABS الخاص بالفرامل، إضافةً لنظام مساعدة صعود المرتفعات.

ولا تقتصر السيارة على ما سبق فقط، بل تحتوي أيضًا على نظام التوازن الإلكتروني، ونظام التحكم في الجر، مع تواجد نظام المساعدة في الهبوط من المنحدرات.

كما أنها مزودة بنظام مراقبة ضغط العجلات، كذلك فقد تم إضافة نظام خاص بحماية السيارة ضد السرقة.

هذا وتأتي السيارة بعدد من المزايا الأخرى والتي منها: وجود كاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية.

من الطبيعي وجود عيوب في السيارات، وذلك لكونها أداة من صنع البشر، لهذا فـ سيارة إم جي إتش إس تحتوي على البعض، وهذا ما سنعرفه في النقاط التالية:

لا يتوفر في السيارة زاوية رؤية جيدة نتيجة قوائمها الأمامية العريضة.

كما تأتي السيارة بنظام دفع أمامي فقط.

كذلك فمن عيوبها عدم الثبات خلال المنعطفات والمناورة، وعدم استجابة شاشة الترفيه للأمر بصورة سريعة.

تتوفر السيارة في المملكة العربية السعودية بأسعار تبدأ من 85.850 حتى 101.950 ريال سعودي.