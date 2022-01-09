الغندورة وصلت.. تويوتا تندرا 2022 سيارة الموسم الجديدة بمواصفات حديثة واداء عالي

الغندورة وصلت.. تويوتا تندرا 2022 سيارة الموسم الجديدة والتي كشف عنها بعض مشتري السيارة متمثلة في العيوب التي سنذكرها أدناه، وتعد سيارة تويوتا تندرا الجديدة أحد سيارات تويوتا البيك اب المطورة بشكل يجعلها تتقدم على السيارات المنافسة لها من نفس الفئة والمواصفات فهي فئة معدلة من تندرا القديمة ومزودة بأفضل وسائل الحماية والأمان والترفيه كما أن بها بعض المواصفات المميزة التي تجعلها الخيار الأول للراغبين في شراء سيارة بيك آب.

محرك السيارة نوعه V6، سعته اللترية تبلغ 3.5 لتر (3500 سي سي).

يعمل بقوة حصانية تصل إلى 416 حصان وأقصى عزم دوران له 389 نيوتن للتر الواحد.

شاشة الوسائط الترفيهية والمعلوماتية تعمل باللمس ومقاسها 8 بوصة.

نقطة اتصال بالواي واي.

خاصية البلوتوث.

تدّعم خاصيتي الهواتف الذكية آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

مصابيح السيارة الخلفية 3D تضيء أبعاد الطريق الثلاثة.

مراقبة وكشف النقطة العمياء.

تقنية الدخول الذكي بدون المفاتيح وتشغيلها عن بعد.

نظام الملاحة الذكي.

النظام الصوتي الداخل للسيارة مزود بحوالي 12 مكبر صوتي.

المقاعد داخل المقصورة مصنوعة من الجلد الفاخر.

الفرامل المانعة للانغلاق.

تحتوي على 3 منافذ يو إس بي ومنافذ AUX.

الهيكل الخارجي جذاب ومميز.

تحتوي على محرك قوي V6.

متوفر بها العديد من وسائل السلامة والأمان وكذلك وسائل الترفيه.

شاشة الوسائط اللمسية سريعة الاستجابة للمس والأوامر.

ثبات السيارة عالي خاصة عند السرعات العالية.

المساحة الأمامية للمقاعد الداخلية واسعة ورحبة.

تستطيع السير على الطرق والأراضي الوعرة.

المصابيح الخاصة بالإضاءة الأمامية تعمل بالليد.

استهلاكها كبير من البنزين.

قدرة سحب السيارات المنافسة لها أكبر منها إلى حد ما.

المقصورة الداخلية تقليدية وتفتقر للإبداع.

تم استبدال محركها الأقوى بمحرك من النوع V6.

إس آر 2022.

تندرا إس آر 5 2022.

ليميتد 2022.

بلاتينيوم 2022.

فئة تندرا 1794.

TRD Pro.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022مميزات سيارة تويوتا تندراعيوب سيارة تويوتا تندراالفئات المتاحة من سيارة تويوتا تندرا الجديدةأسعار سيارة تويوتا تندرا في سوق السيارات السعودي موديل 2022

تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر يبلغ 61,020 دولار أميركي فيما يعاد 228,884 ريال سعودي.