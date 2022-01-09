أسطورة السيارات..لاند كروزر 2022 Toyota Land Cruiser بمواصفات جبارة

تعد سيارة لاند كروزر 2022 Toyota Land Cruiser من أشهر العلامات التجارية العالمية للسيارات، فضلاً عن كونها من أكثر موديلات السيارات اليابانية تميزًا، وتحتوي على عدد كبير من الميزات المهمة التي يرغب جميع عشاق السيارات في التعرف عليها بالتفصيل، والتي سنبحث عنها القيام بذلك بشكل شامل في الصفحات التالية وسنعرض في الفقرات التالية أهم الحقائق عن هذه السيارة، بالإضافة إلى أهم ميزاتها من حيث المعدات والمكونات الداخلية والإكسسوارات ، كما سنعرض سعر شراء هذه السيارة في المملكة العربية السعودية.

مواصفات سيارة لاند كروزر 2022 من الخارج

تمت المراجعة الاساسية للمظهر الخارجي بالنسبة سيارة لاند كروزر 2022 والتي ستساعد على تمييز كروزر الجديدة عن سيارات الدفع الرباعي الأخرى، وقد ركزت الشركة بشكل كبير على الخارج ، مما أدى إلى تحسين التقويم لجعله أكثر سمكًا، مما يمنح السيارة مزيدًا من التحديد والإثارة مع تقديم ثلاثة وجوه أمامية مختلفة واثنين من اللاتيه من ناحية أخرى تم وضع المصابيح الأمامية والأضواء الخلفية عشوائياً على أعلى مستوى ممكن لجعلها أقل عرضة للتلف على أي سطح.

الأنظمة والميزات الإضافية لسيارة لاند كروزر 2022 Toyota Land Cruiser

تتميز لاند كروزر 2022 بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنظمة الرائعة حيث نجد المواصفات المتوفرة في السيارة كالتالي:

Android Auto و Apple CarPlay

مقعد دخول / خروج واحد

مفتاح الإدراك الحسي

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من وسائل النقل.

نظام تحكم مناخي متعدد المناطق مدعوم بمنافذ Nano-ex 2 USB

2 منفذ AUX

مشغل أقراص ليزرية

نظام صوتي حديث

أنظمة مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)

نظام مضاد للحجب (ABS)

التحكم في الاستقرار باستخدام الوسائل الإلكترونية (ESC)

نظام التحكم في الجر هو جهاز يسمح لك بالتحكم في مقدار الجر لديك (TCS)

من ناحية أخري فإنه تتوفر ميزات السلامة في تويوتا لاند كروزر لتوفير تجارب قيادة آمنة، لا سيما في المواقف الصعبة، باستخدام نظام التحكم في المنحدرات وتكنولوجيا التضاريس المتعددة علاوة على ذلك، تم تحسين نظام منع الاصطدام للتعرف على المركبات التي تقترب من التقاطعات والتدخل في عجلة القيادة لتجنب الاصطدام بالمركبات والأشياء والأعمدة.