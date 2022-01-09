شانجان CS15 2022 الاسطورة الصينية تخذو سوق السيارات بشكلها الرائع واهم المميزات الرائعه

تعد سيارة شانجان CS15 2022 واحدة من أفضل السيارات الصينية المقدمة في أواخر العام الماضي 2021 والتي من المتوقع انتشارها بشكل كبير في الفترة الحالية في جميع أسواق السيارات ابتداءً من السوق الصينية حتى العالمية والمحلية، وتتمتع السيارة بمميزات فائقة الجمال وبالرغم من أنها صينية المنشأ ولا تتمتع بموثوقية عالية إلا أنها نالت إعجاب الكثيرين وانتشرت في الأسواق وتم بيع فئات متعددة منها وسنقدم لكم شرح تفصيلي عن إمكانيات السيارة وأبرز مميزاتها وعيوبها.

موتور السيارة مكون من 4 سلندر وسعته تبلغ 1500 سي سي.

يعمل الموتور بقوة قدرها 147حصان وبعزم دوران قيمته 210 نيوتن لكل متر.

يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 نقلات.

شاشة العداد ديجيتال ومقاسها يبلغ 10.25 بوصة.

خاصية الدخول الذكي بدون مفاتيح السيارة.

المصابيح الخاصة بالإضاءة النهارية والليلية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

جنوط عجلات السيارة الرياضي يبلغ 16 بوصة.

تدّعم خاصيتي الهواتف الذكية المتطورة “أبل كار بلاي – أندرويد أوتو”.

تحتوي من الخارج على كاميرا كاملة الرؤية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية.

نظام كشف النقط العمياء على الطريق.

تنبيه السائق في حال تعرض السيارة للسرقة.

أهم مواصفات ومميزات سيارة شانجان CS15 2022

استهلاكها من الوقود كبير وخاصة بالمقارنة مع السيارات المنافسة لها.

قطع غيارها غير متوفرة بشكل كافي حتى الآن في جميع الأسواق وخاصة في السوق المصرية للسيارات.

المقصورة الداخلية تحتوي من الداخل على الكثير من البلاستيك الصلب رديء الجودة.

أداء المحرك ضعيف بالنسبة للمنافسين لها من نفس فئتها السعرية وجيلها.

حجم الحقيبة والصندوق الخلفي ضيق نوعًا ما.

عزل السيارة للصوت الخارجي والضوضاء خاصة عند السرعات العالية ضعيف.

ثبات السيارة على الطرق السريعة والعفشة الناعمة غير جيد كليًا.

الفئة الأولى منها لا تحتوي على فتحة سقف بانورامية.

المفارش الداخلية للسيارة مصنوع من قماش ليس بالجودة المطلوبة.

عيوب شانجان CS15 2022أسعارها في سوق السيارات المصري

بلغت أسعار السيارة الخاصة بالفئة القياسية الأولى حوالي 325 ألف جنيه مصري وبالنسبة للفئة الثانية فبلغ سعرها 350 ألف جنيه مصري أما الفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا وصل سعرها إلى حوالي 370 ألف جنيه مصري.