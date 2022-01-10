سيارة BMW iX M60 التي يتغير لونها بكبسة زر بتكنولوجيا متطورة كاملة الاوصاف تعرف عليها

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن سيارتها الجديدة سيارة BMW iX M60 والتي يتغير لونها بزر واحد حيث أن التكنولوجيا لا تتوقف عن التطور، وأعلنت بي إم دبليو عن هذه السيارة منذ وقت إصدارها في لاس فيجاس الأميركية ضمن السيارات المتوفرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية وتتميز السيارة بعدة مواصفات وإمكانيات خارقة سنقوم بتوضيحها بالتفصيل في سطور مقالنا اليوم لكل الأشخاص التي ترغب في شراء سيارة متطورة كاملة الأوصاف.

قررت شركة بي إم دبليو الألمانية عن انسحابها من فعاليا معرض الإلكترونيات الاستهلاكية وذلك بسبب ظروف الحياة الصعبة التي تواجهها البلاد وخاصة بعد أن تحور فيروس كورونا المستجد إلى فيروس جديد يسمى بـ “اميكرون”.

قررت الشركة الحفاظ على أمن وسلامة موظفيها فقامت بعمل بث مباشر لعرض سيارتها الجديدة والتي بمجرد النقر على زر يتغير لون السيارة إلى لون من الألوان المتوفرة بها.

وفي اليومين القادمين سيتم الكشف عن السيارة بشكل تفصيلي أكثر وستوضح لنا الشركة والعاملين فيها كيفية تحوّل لون السيارة إلى آخر بكبسة الزر الواحدة.

أهم مميزات ومواصفات سيارة BMW iX M60

نوافذ السيارة لا يتم غلقها بشكل كامل مما قد يعرّض السيارة للسرقة كما أنها تمثل خطرًا على حياة الركاب.

أنظمة التبريد والتدفئة تواجه بعض المشاكل مما يزعج الركاب في البرودة القارصة والحرارة الشديدة.

فلاتر الزيت تتآكل بسهولة حيث أنها مصنوعة من مواد ذات خامات غير جيدة وتتأثر بسهولة.

مقابض الأبواب تتآكل بسهولة وذلك لا يكلف صاحب السيارة تغيير المقبض فحسب وإنما يتطلب ذلك تغيير آليه الفتح كاملة.

أنظمة الإلكترونيات داخل السيارة تحتوي على بعض العيوب في أكثر من طراز للسيارة.

في أكثر من طراز للسيارة يشكو بعض المستخدمين من ضعف ثبات محرك السيارة وخاصة عند السرعات العالية.

العجلات مصنوعة من المعدن ويظهر عليها الصدأ بعد فترة من الاستخدام.

البطارية يتم نفاذها بسهولة مما يستلزم وجود بطارية أخرى احتياطية.

مصابيح الإضاءة الأمامية والخلفية تتعرض للتعطيل ولأكثر من مشكلة في أكثر الأحيان.

أبرز العيوب في سيارات بي إم دبليو الألمانية