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بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية بشكلها الجديد وامكانيتها الرهيبة

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بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية من الواجب ذكره أنه تم عرض سيارة لكزس فئة ES لأول مرة في معرض بكين الصيني ضمن فعاليات المعرض وأعلنت الشركة مرة أخرى سيارة لكزس ES 2022  والتي هي الفئة الجديدة المحسنة من طرازا الإي إس من لكزس والتي تتميز بعدة مواصفات خرافية وأثارت الجدل بعد إصدارها في أواخر العام الماضي 2021 وتتمتع السيارة بمميزات رائعة والتي سنوضحها أيضًا في سطور مقالنا اليوم بالإضافة إلى ذكر أبرز عيوب السيارة التي تم الكشف عنها.

بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية بشكلها الجديد وامكانيتها الرهيبة
بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية بشكلها الجديد وامكانيتها الرهيبة
أبرز مواصفات وإمكانيات سيارة لكزس ES 2022
  • مصابيح إضاءة أمامية تعمل بالليد المضيء.
  • الزجاج الخلفي يميل قليلًا ويحتوي على أرفف من الخلف.
  • مقاس الجنوط الرياضية للعجلات تبلغ 17 إنش.
  • تدّعم خاصية Apple CarPlay و Android Auto .
  • مداخل USB ومخارج AUX.
  • نقطة اتصال بالواي فاي.
  • تم تقديم السيارة بثلاثة أنواع من المحركات حيث:-
1. المحرك الأول
  • نوعه بنزين وسعته تبلغ 2500 سي سي وقوته الحصانية 204 حصان.
  • يقترن بفتيك يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 أسطوانات.
2. المحرك الثاني
  • محرك يحتوي على 4 سلندر وسعته 2500 سي سي.
  • قوة المحرك تبلغ 214 حصان.
  • يعمل بنظام الدفع الأمامي فقط ونوعه هايبرد ويقترن بفتيس أوتوماتيكي.
3. المحرك الثالث
  • نوع المحرك بنزين ويقترن بفتيس أوتوماتيكي.
  • سعته 3500 سي سي.
  • قوته 300 حصان.
  • يتكون من 6 سلندر.

بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية بشكلها الجديد وامكانيتها الرهيبة

مميزات لكزس ES 2022
  • تتميز السيارة بالديناميكية الرائعة.
  • موثوقيتها عالية ضمن اختبارات الموثوقية التي خضعت لها السيارة.
  • مظهرها الخارجي جذاب ولامع.
  • تتوفر منها ألوان رائعة.
  • المقصورة الداخلية واسعة وتصميمها مميز وجذاب.

بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية بشكلها الجديد وامكانيتها الرهيبة

عيوب لكزس ES 2022
  • المقاعد الخلفية غير قابلة للطي على عكس السيارات المنافسة لها.
  • تسارع السيارة ضعيف.
  • حجم الحقيبة الخلفية ومساحة الشحن صغير.

أسعار لكزس ES 2022  في سوق السيارات السعودي

تم تقديم السيارة وانتشرت بشدة في المملكة العربية السعودية لأسواق السيارات بفئاتها الثلاثة حيث جاءت أسعارهم كالآتي:-

  • بلغ سعة الفئة الأولى من السيارة بسعر يبدأ من 145 ألف ريال سعودي ويساوي ذلك 38 ألف دولار أميركي.
  • بينما الفئة الثانية بدأت أسعارها من 157 ألف ريال سعودي وذلك بما يعادل 41 ألف دولار أميركي.
  • أما الفئة الثالثة والأخيرة بلغ سعرها حوالي 165 ألف ريال سعودي ويعادل بالأميركي 45 ألف دولار أميركي.

الوسوم

بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية من الواجب ذكره أنه تم عرض سيارة لكزس فئة ES لأول مرة في معرض بكين الصيني ضمن فعاليات المعرض وأعلنت الشركة مرة أخرى سيارة لكزس ES 2022  والتي هي الفئة الجديدة المحسنة من طرازا الإي إس من لكزس والتي تتميز بعدة مواصفات خرافية وأثارت الجدل بعد إصدارها في أواخر العام الماضي 2021 وتتمتع السيارة بمميزات رائعة والتي سنوضحها أيضًا في سطور مقالنا اليوم بالإضافة إلى ذكر أبرز عيوب السيارة التي تم الكشف عنها.

بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية بشكلها الجديد وامكانيتها الرهيبة
بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية بشكلها الجديد وامكانيتها الرهيبة
أبرز مواصفات وإمكانيات سيارة لكزس ES 2022
  • مصابيح إضاءة أمامية تعمل بالليد المضيء.
  • الزجاج الخلفي يميل قليلًا ويحتوي على أرفف من الخلف.
  • مقاس الجنوط الرياضية للعجلات تبلغ 17 إنش.
  • تدّعم خاصية Apple CarPlay و Android Auto .
  • مداخل USB ومخارج AUX.
  • نقطة اتصال بالواي فاي.
  • تم تقديم السيارة بثلاثة أنواع من المحركات حيث:-
1. المحرك الأول
  • نوعه بنزين وسعته تبلغ 2500 سي سي وقوته الحصانية 204 حصان.
  • يقترن بفتيك يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 أسطوانات.
2. المحرك الثاني
  • محرك يحتوي على 4 سلندر وسعته 2500 سي سي.
  • قوة المحرك تبلغ 214 حصان.
  • يعمل بنظام الدفع الأمامي فقط ونوعه هايبرد ويقترن بفتيس أوتوماتيكي.
3. المحرك الثالث
  • نوع المحرك بنزين ويقترن بفتيس أوتوماتيكي.
  • سعته 3500 سي سي.
  • قوته 300 حصان.
  • يتكون من 6 سلندر.

بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية بشكلها الجديد وامكانيتها الرهيبة

مميزات لكزس ES 2022
  • تتميز السيارة بالديناميكية الرائعة.
  • موثوقيتها عالية ضمن اختبارات الموثوقية التي خضعت لها السيارة.
  • مظهرها الخارجي جذاب ولامع.
  • تتوفر منها ألوان رائعة.
  • المقصورة الداخلية واسعة وتصميمها مميز وجذاب.

بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية بشكلها الجديد وامكانيتها الرهيبة

عيوب لكزس ES 2022
  • المقاعد الخلفية غير قابلة للطي على عكس السيارات المنافسة لها.
  • تسارع السيارة ضعيف.
  • حجم الحقيبة الخلفية ومساحة الشحن صغير.

أسعار لكزس ES 2022  في سوق السيارات السعودي

تم تقديم السيارة وانتشرت بشدة في المملكة العربية السعودية لأسواق السيارات بفئاتها الثلاثة حيث جاءت أسعارهم كالآتي:-

  • بلغ سعة الفئة الأولى من السيارة بسعر يبدأ من 145 ألف ريال سعودي ويساوي ذلك 38 ألف دولار أميركي.
  • بينما الفئة الثانية بدأت أسعارها من 157 ألف ريال سعودي وذلك بما يعادل 41 ألف دولار أميركي.
  • أما الفئة الثالثة والأخيرة بلغ سعرها حوالي 165 ألف ريال سعودي ويعادل بالأميركي 45 ألف دولار أميركي.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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