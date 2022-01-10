بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية بشكلها الجديد وامكانيتها الرهيبة

بمواصفات خياليه سيارة لكزس ES 2002 السيارة الخرافية من الواجب ذكره أنه تم عرض سيارة لكزس فئة ES لأول مرة في معرض بكين الصيني ضمن فعاليات المعرض وأعلنت الشركة مرة أخرى سيارة لكزس ES 2022 والتي هي الفئة الجديدة المحسنة من طرازا الإي إس من لكزس والتي تتميز بعدة مواصفات خرافية وأثارت الجدل بعد إصدارها في أواخر العام الماضي 2021 وتتمتع السيارة بمميزات رائعة والتي سنوضحها أيضًا في سطور مقالنا اليوم بالإضافة إلى ذكر أبرز عيوب السيارة التي تم الكشف عنها.

مصابيح إضاءة أمامية تعمل بالليد المضيء.

الزجاج الخلفي يميل قليلًا ويحتوي على أرفف من الخلف.

مقاس الجنوط الرياضية للعجلات تبلغ 17 إنش.

تدّعم خاصية Apple CarPlay و Android Auto .

مداخل USB ومخارج AUX.

نقطة اتصال بالواي فاي.

تم تقديم السيارة بثلاثة أنواع من المحركات حيث:-

نوعه بنزين وسعته تبلغ 2500 سي سي وقوته الحصانية 204 حصان.

يقترن بفتيك يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 أسطوانات.

محرك يحتوي على 4 سلندر وسعته 2500 سي سي.

قوة المحرك تبلغ 214 حصان.

يعمل بنظام الدفع الأمامي فقط ونوعه هايبرد ويقترن بفتيس أوتوماتيكي.

نوع المحرك بنزين ويقترن بفتيس أوتوماتيكي.

سعته 3500 سي سي.

قوته 300 حصان.

يتكون من 6 سلندر.

أبرز مواصفات وإمكانيات سيارة لكزس ES 20221. المحرك الأول2. المحرك الثاني3. المحرك الثالث

تتميز السيارة بالديناميكية الرائعة.

موثوقيتها عالية ضمن اختبارات الموثوقية التي خضعت لها السيارة.

مظهرها الخارجي جذاب ولامع.

تتوفر منها ألوان رائعة.

المقصورة الداخلية واسعة وتصميمها مميز وجذاب.

مميزات لكزس ES 2022

المقاعد الخلفية غير قابلة للطي على عكس السيارات المنافسة لها.

تسارع السيارة ضعيف.

حجم الحقيبة الخلفية ومساحة الشحن صغير.

عيوب لكزس ES 2022

أسعار لكزس ES 2022 في سوق السيارات السعودي

تم تقديم السيارة وانتشرت بشدة في المملكة العربية السعودية لأسواق السيارات بفئاتها الثلاثة حيث جاءت أسعارهم كالآتي:-