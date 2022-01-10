موصفات وسعر سيارة جي إم سي يوكون دينالي في السعودية

مواصفات وسعر سيارة جي إم سي يوكون دينالي 2022، تعتبر سيارة جي إم سي يوكون دينال يمن أبرز السيارة المتوفرة في المملكة العربية السعودية فهي من صنع أمريكي فلها الكثير من المواصفات والسمات سواء من الداخل أو الخارج وتتبعوا معنا في المقال سعر ومواصفات سيارة جي إم سي يوكوني دينالي.

مزايا ومواصفات سيارة جي إم سي يوكون دينالي

اتسمت سيارة جي إم سي يوكون دينالي بالكثير من السمات التي من بينها المصابيح الأمامية الأتوماتيكية بالإضافة إلى مسند للذراع في الوسط بالإضافة إلى مكيف أوتوماتيك.

تحتوي السيارة على غطاء عازل للصوت وللحرارة مع توفير إنذار خاص بالسرقة مع قفل تفاضلي ومركزي.

تحتوي السيارة على عادم مزدوج ومرايا الباب الإلكترونية بالإضافة إلى مصابيح خاصة بالضباب في الأمام وفي الخلف.

تشمل السيارة أيضًا على مقاعد مصنوعة من الجلد بالإضافة للمقاعد الخلفية القابلة للطي.

سمات محرك سيارة جي إم سي يوكون دينالي:

اتسم المحرك الخاص بهذه السيارة بالكثير من السمات التي تجعلها مميزة عن غيرها من السيارات ومن بينها كلًا من التالي:

تصل سعة محرك السيارة إلى 6.2 لتر.

يصل قوة المحرك إلى 430 حصان.

نوع الوقود هو بنزين.

يصل عدد المقاعد في السيارة إلى سبعة مقاعد.

يتسم نقل الحركة في السيارة بأنه أوتوماتيك.

يصل عزم الدوران نيوتن إلى 624 لتر.

يبلغ طول السيارة 5334متر.

يبلغ عرض السيارة 2057 لتر.

يصل سعة صندوق السيارة إلى لتر.

يبلغ ارتفاع السيارة 1943 لتر.

ما هي قياسات سيارة جي إم سي يوكون دينالي؟سعر سيارة جي إم سي يوكون دينالي:

تعتبر سيارة جي إم سي يوكنون دينالي من أفضل أنواع السيارات التي توفر كافة سبل الأمان لقائديها فيصل سعرها إلى 330 ألف ريال سعودي، فمن أهم المميزات التي تتمتع بها السيارة هي احتوائها لأحدث الأساليب الحديثة.

فتحتوي السيارة على مختلف وسائل الأمن التي من بينها إمكانية توزيع الفرامل بصورة إلكترونية، تحتوي السيارة على منبه مغادرة المسار كما تحتوي على نظام المساعدة الخاص بتسلق التلال، تحتوي السيارة على إمكانية التحكم في عوامل الجو وكاميرا في الخلف والأمام.