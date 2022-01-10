الفخامة والأمان نيسان قشقاي السيارة الجديدة كليا 2022 تعرف علي السعر الرسمي

نيسان قشقاي الجديدة أصدرت نيسان أحدث سيارة عائلية وتعتبر شكل جديد للتطور والتكنولوجيا بجانب أنها مريحة و مناسبة لجميع التنقلات بموتور سعة 1332 سي سي يولد 148 قوة حصانية، ناقل الحركة X-Tronic وجنط رياضي 19 وسقف بلونين بالإضافة إلى مصابيح الإضاءة LED الخلفية والأمامية، والمنصة الجديدة التي توفر لك أبعاد أكبر لرحلات وتنقلات تمتع حواسك.

تعد السيارة مثال للفخامة وفي نفس القوت المرونة والانسيابية من الداخل والخارج، كما أنها عملية لأقصى درجة ومجهزة للرحلات الطويلة و كافية تماما لتشعرك بمتعة القيادة حيث تتمتع بالآتي

مقاعد المساج ومتوفرة في موديل التيكنا.

جلد مبطن فاخر جدا للمقاعد الأمامية.

رؤية شاملة للشاشة أمامك مع نظام الملاحة ووسائل مساعدة القيادة كلها متوفرة وسهلة الوصول و التحكم.

مساحة السيارة نيسان قشقاي الجديدة كليا تكفي خمس أفراد تتميز بمساحة خلفية الأرجل 860mm ومساحة الأكتاف 1436mm.

سعة حمولة مذهلة تتميز شنطة السيارة بمساحة كبيرة غير متوقعة بالأبعاد الآتية عمق 865mm، وعرض 1100mm وارتفاع 736 مما يجعلها متميزة ضمن فئتها.

الرفاهية في السيارة نيسان قشقاي الجديدة كليا

نظام الفرامل الطارئة الذكي تساعدك على تفادي أي حوادث والتقليل من خطر التصادم حيث تراقب كل ما يحيط بسيارتك.

نظام التنبيه من التصادم الأمامي تسطيع تنبيهك بإنذار مسموع ومرئي عند التقارب جدا أو الوقوف فجأة لأي سيارات أمامك.

خاصية حفظ المسافة الآمنة عن طريق مثبت السرعة الذكي تتحكم في سرعتك لمساعدتك على الحفاظ على المسافة بينك وبين السيارة التي أمامك.

تركيبة تكنولوجية متكاملة لمساعدتك على تفادي الخروج مش مسارك فجأة.

التميز في الإضاءة لقشقاي الجديدة فهي تقسم الضوء العالي إلى 12 شريحة متفرقة توفر الرؤية الواسعة والشديدة لك ولمن حولك وتطفئ تلقائيا الإضاءة التي تزعج السائقين القادمين.

تسهيل الركن في أي مساحة مناسبة حتى لو كانت ضيقة حيث تشتمل السيارة قشقاي على كاميرا أمامية بنظرة رأسية مجمعة لركنه أفضل وكاميرا خلفية لترى رؤية شاملة افتراضية 360 درجة لنظرة افقيه متكاملة.

نيسان قشقاي الجديدة متاحة أيضا بنظام تعليق multi-link لراحة أكثر وقيادة ذكية ورياضية أيضا.

سيارة نيسان قشقاي الأكثر أمنا

وأخيرا السعر المنافس لفئتها ومميزاتها تبدأ السيارة نيسان قشقان بسعر 430000 حتى 505000 جنيه مصري

ضمان خمس سنوات أو 150الف كيلو.