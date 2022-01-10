رابط نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين فى مصر 2022، هو أحد الأشياء التي يبحث عنها كثير من الناس في عام 2022، car.smcegy.com هو أحد الأشياء التي يبحث عنها كثير من الناس.

في هذه المقالة سنعمل معك لفهم الأمور والقواعد السيارات المجهزة بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الموقع الإلكتروني ثقفني، تابع معنا.

رابط نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين فى مصر 2022

في هذه الفقرة، سوف نفهم معك بوضوح من خلال خطوات بسيطة، والتي ستساعدنا في الاستفسار عن نتائج الفحص البدني لسيارة مجهزة بالكامل.

وبما أنه يمكن الحصول على العديد من الخدمات البسيطة إلكترونيًا في هذا الوقت.

فمن المفيد بالترتيب لتوفير وقت وطاقة المواطنين والاستمتاع الكامل بالخدمة، يتم تقديم الاستفسار عن نتائج الفحص البدني للمركبات المجهزة إلكترونيًا، وذلك بالطرق التالية:

ادخل على رابط وزارة الصحة http://www.smcegy.com/site/Car.

بعد إدخال هذا الرابط ، سيطلب منك موقع الويب إدخال رمز البلد الخاص بك في المساحة الفارغة المحددة، ثم ملء كلمة مرور المالك ورمز البلد.

بعد تنفيذ هذه الخطوات، سيجري موقع الويب بحثًا قد يستمر لبضع دقائق لجمع المعلومات.

ثم سيعرض الموقع جميع البيانات والمعلومات الخاصة بصاحب رمز الدولة.

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الوثائق اللازم توافرها لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة 2022

هناك العديد من المستندات والمستندات التي يجب على الشخص الذي يتقدم بطلب لتجهيز السيارة إحضارها، وسنفهم معك بوضوح في هذه الفقرة على النحو التالي: