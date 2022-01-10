31 ألف ريال سعودي ارخص انواع السيارات الحديثه في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

ارخص انواع السيارات الحديثه في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة، يبحث الكثير من الناس عن ارخص انواع السيارات ف السعودية حيث أنها هي الدولة الوحيدة التي تضم أحدث أنواع السيارات ذوات الإمكانيات الفائقة في الوطن العربي، كما أن هذه السيارات تناسب جميع الأذواق والإمكانيات، مما جعل الجميع يتساءلون عن ما هي السيارة المناسبة لهم، لأن المملكة تحتوي على الكثير من الأنواع المختلفة، والمتنوعة.
31 ألف ريال سعودي ارخص انواع السيارات الحديثه
سيارة ميتسوبيشي في السعودية موديل 2022
تعتبر سيارة ميتسوبيشي اتراج من أهم أنواع السيارات المتاحة في المملكة العربية السعودية، وتتميز هذه السيارة بالعديد من المميزات والخصائص الفائقة، وأهمها ما يلي:
- تعد سيارة ميتسوبيشي اتراج من أنواع السيارات التي تم تصنيفها كسيارة صديقة للبيئة.
- كما أنها من السيارات التي توفر الوقود، وتلك الميزة لا تتوفر في الكثير من السيارات.
- تستهلك وقود كل ٢٢ كيلو سير، وتستهلك ١ لتر فقط.
- يمكن السير بهذه السيارة لمسافات طويلة دون أن تستهلك الكثير من الوقود.
- تتميز السيارة بوجود محرك بسعة ١.٢ لتر، وتعد قوته ١٠٢ حصان.
- يمكن للسيارة أن تدور بعزم دوران قوته ١٠٠ نيوتن لكل متر.
- تحتوي السيارة على سرعات مختلفة ويصل الحد الأقصى لها ١٧٠ كيلو متر.
- يمكن للسيارة أن تدور وتنطلق من وصولًا إلى ١٠٠ وهذا خلال وقت يعتبر قليل جدًا وهو ٦.٤ ثانية.
- تعتبر السيارة من أرخص أنواع السيارات حيث يصل سعرها إلى ٣١ ألف ريال سعودي فقط.
سيارة شنجان السفن 2022
تحتوي سيارة شنجان السفن على العديد من المميزات التي تجعلها من أول الاختيارات، وهذه المميزات تتمثل في الآتي:
- تحتوي السيارة على طرازين مختلفين ويتمثلوا في الطراز البيزك المعتاد، و طراز فول أوبشن الحديث.
- تتميز السيارة باحتوائها على ماتور متميز وتصل سعته ١٥٠٠إلي سي سي، كما أنه يمكن أن يدور بسعة ١٠٥ نيوتن.
- يبلغ معدل تسارع سيارة شانجان السفن من الصفر وحتى ١٠٠ خلال ١٤.٤ ثانية فقط.
- كما تحتوي السيارة على ٥ سرعات أوتوماتيكية مختلفة.
- تتميز السيارة بسعرها حيث أن يصل سعر الطراز البيزك إلى ٣٣ ألف ريال سعودي، والطراز الحديث فول أوبشن يصل سعره حوالي ٣٧ ألف ريال سعودي.
الوسوم
ارخص انواع السيارات الحديثه في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة، يبحث الكثير من الناس عن ارخص انواع السيارات ف السعودية حيث أنها هي الدولة الوحيدة التي تضم أحدث أنواع السيارات ذوات الإمكانيات الفائقة في الوطن العربي، كما أن هذه السيارات تناسب جميع الأذواق والإمكانيات، مما جعل الجميع يتساءلون عن ما هي السيارة المناسبة لهم، لأن المملكة تحتوي على الكثير من الأنواع المختلفة، والمتنوعة.
31 ألف ريال سعودي ارخص انواع السيارات الحديثه
سيارة ميتسوبيشي في السعودية موديل 2022
تعتبر سيارة ميتسوبيشي اتراج من أهم أنواع السيارات المتاحة في المملكة العربية السعودية، وتتميز هذه السيارة بالعديد من المميزات والخصائص الفائقة، وأهمها ما يلي:
- تعد سيارة ميتسوبيشي اتراج من أنواع السيارات التي تم تصنيفها كسيارة صديقة للبيئة.
- كما أنها من السيارات التي توفر الوقود، وتلك الميزة لا تتوفر في الكثير من السيارات.
- تستهلك وقود كل ٢٢ كيلو سير، وتستهلك ١ لتر فقط.
- يمكن السير بهذه السيارة لمسافات طويلة دون أن تستهلك الكثير من الوقود.
- تتميز السيارة بوجود محرك بسعة ١.٢ لتر، وتعد قوته ١٠٢ حصان.
- يمكن للسيارة أن تدور بعزم دوران قوته ١٠٠ نيوتن لكل متر.
- تحتوي السيارة على سرعات مختلفة ويصل الحد الأقصى لها ١٧٠ كيلو متر.
- يمكن للسيارة أن تدور وتنطلق من وصولًا إلى ١٠٠ وهذا خلال وقت يعتبر قليل جدًا وهو ٦.٤ ثانية.
- تعتبر السيارة من أرخص أنواع السيارات حيث يصل سعرها إلى ٣١ ألف ريال سعودي فقط.
سيارة شنجان السفن 2022
تحتوي سيارة شنجان السفن على العديد من المميزات التي تجعلها من أول الاختيارات، وهذه المميزات تتمثل في الآتي:
- تحتوي السيارة على طرازين مختلفين ويتمثلوا في الطراز البيزك المعتاد، و طراز فول أوبشن الحديث.
- تتميز السيارة باحتوائها على ماتور متميز وتصل سعته ١٥٠٠إلي سي سي، كما أنه يمكن أن يدور بسعة ١٠٥ نيوتن.
- يبلغ معدل تسارع سيارة شانجان السفن من الصفر وحتى ١٠٠ خلال ١٤.٤ ثانية فقط.
- كما تحتوي السيارة على ٥ سرعات أوتوماتيكية مختلفة.
- تتميز السيارة بسعرها حيث أن يصل سعر الطراز البيزك إلى ٣٣ ألف ريال سعودي، والطراز الحديث فول أوبشن يصل سعره حوالي ٣٧ ألف ريال سعودي.