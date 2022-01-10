31 ألف ريال سعودي ارخص انواع السيارات الحديثه في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

ارخص انواع السيارات الحديثه في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة، يبحث الكثير من الناس عن ارخص انواع السيارات ف السعودية حيث أنها هي الدولة الوحيدة التي تضم أحدث أنواع السيارات ذوات الإمكانيات الفائقة في الوطن العربي، كما أن هذه السيارات تناسب جميع الأذواق والإمكانيات، مما جعل الجميع يتساءلون عن ما هي السيارة المناسبة لهم، لأن المملكة تحتوي على الكثير من الأنواع المختلفة، والمتنوعة.

31 ألف ريال سعودي ارخص انواع السيارات الحديثه

تعتبر سيارة ميتسوبيشي اتراج من أهم أنواع السيارات المتاحة في المملكة العربية السعودية، وتتميز هذه السيارة بالعديد من المميزات والخصائص الفائقة، وأهمها ما يلي:

تعد سيارة ميتسوبيشي اتراج من أنواع السيارات التي تم تصنيفها كسيارة صديقة للبيئة.

كما أنها من السيارات التي توفر الوقود، وتلك الميزة لا تتوفر في الكثير من السيارات.

تستهلك وقود كل ٢٢ كيلو سير، وتستهلك ١ لتر فقط.

يمكن السير بهذه السيارة لمسافات طويلة دون أن تستهلك الكثير من الوقود.

تتميز السيارة بوجود محرك بسعة ١.٢ لتر، وتعد قوته ١٠٢ حصان.

يمكن للسيارة أن تدور بعزم دوران قوته ١٠٠ نيوتن لكل متر.

تحتوي السيارة على سرعات مختلفة ويصل الحد الأقصى لها ١٧٠ كيلو متر.

يمكن للسيارة أن تدور وتنطلق من وصولًا إلى ١٠٠ وهذا خلال وقت يعتبر قليل جدًا وهو ٦.٤ ثانية.

تعتبر السيارة من أرخص أنواع السيارات حيث يصل سعرها إلى ٣١ ألف ريال سعودي فقط.

سيارة شنجان السفن 2022

تحتوي سيارة شنجان السفن على العديد من المميزات التي تجعلها من أول الاختيارات، وهذه المميزات تتمثل في الآتي: