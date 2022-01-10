أقوي وأرخص عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل، سيارة سوزوكي فيتارا تم تصنيعها في ألمانيا وهي ذات أداء متميز وتصميم جذاب ويتوفر بها العديد من الكماليات ووسائل الأمان، حيث تحتوي علي محرك بقوة 120 حصان كما تبلغ أقصي سرعة لها 180 كم/ لتر، وتعمل بمحرك أوتوماتيكي وهو بسعة 1600 سي سي وتتميز بانخفاض تكلفتها مما يدفع العديدين لشرائها.

أرخص عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 لمدة 5 سنوات وقد تبلغ قيمة القسط حوالى 1300 ريال سعودي .

وقد يوجد أكثر من فئة من سيارة سوزوكي فيتارا وكل فئه تختلف قيمة تقسيطها عن الاخري .

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

أبعاد سيارة سوزوكي فيتارا 2022

الطول: 4.42 متر، العرض: 1.82 متر، الارتفاع الكلي: 1.71 متر.

يصل عزم دوران سيارة سوزوكي فيتارا اليابانية إلي 156 نيوتن/ متر.

سعة محرك السيارة تقدر ب 1600 سي سي.

تعمل بواسطة ناقل حركة آلي وله 6 سرعات.

يمكن أن تقطع السيارة بسرعة 100 كيلومتر في مدة 13 ثانية فقط.

استهلاك السيارة للبنزين في مسافة 100 كيلو متر حوالي 5.5 لتر بنزين.

أما تانك السيارة تصل سعته إلي 47 لتر.

يمكن أن تصل السيارة إلي سرعتها القصوى 180 خلال الساعة الواحدة.

أما قاعدة العجلات فإن مساحتها 2.5 متر.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

يتوفر بها أكثر من نظام للأمان مثل نظام ABS لمنع الانغلاق، كما تحتوي علي نظام EBD وهو لتوزيع قوة الفرامل علي العجلات.

كما تشمل مثبت سرعة، وتحتوي علي 6 وسائد هوائية.

تحتوي علي زجاج ومرايات كهربية.

يوجد بها مكيف هوائي وفوانيس للضباب.

يوجد بها حساسات أمامية ويمكن التحكم في الطارة.

مقصورة السيارة الداخلية بها 4 مقاعد، كما تحتوي علي خاصية اطلاق الإنذار.

يمكن تشغيل السيارة علي بعد وتحتوي علي شاشة ملونة، كما يتوفر بها خاصية الايموبليزر للحماية من السرقات.

تتميز بلون فضي تزين لوحة السائق، أما الإطارات من المعدن والإطار الداخلي من الكروم.

تتوفر بعدة ألوان مثل الأزرق والأحمر والأبيض.

أسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تدخل سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في منافسة شديدة مع أكثر من فئة للسيارات مثل سيارة شيفروليه تراكس وسيارة نيسان كيكس.

تأتي بإصدارين مختلفين في السعر والإمكانيات وهما: