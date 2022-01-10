650 ريال سعودي افضل عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل

تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 على 5 سنوات، تعتبر سيارة تويوتا برادو من أبرز أنواع سيارات الدفع الرباعي المتوفر بكافة أسواق المملكة العربية السعودية، والتي يتم إصدارها رسمياً بأول العام الجاري.لذا حرصت شركة عبد اللطيف جميل بالكشف عن العروض المتميزة المتوفرة من أجل تقسيط ذلك الإصدار من السيارة، ويذكر أن ذلك الشركة من أعرق شركات تمويل السيارات الموجودة بالمملكة العربية السعودية.

تتميز السيارة بهيكلها الخارجي الذي يعني الفخامة والرقي والمتانة في آن واحد.

أما بالنسبة للهيكل الداخلي الخاص بالسيارة فهي تتميز بالمرونة حتى يشعر قائد السيارة بالراحة عند القيام بقيادة السيارة.

بإمكانك عند القيام بشراء السيارة يتم التركيز على اختيار محرك قوي والسيارة تمتلك محرك بقوة 4 سلندر ومن النوع الديزل.

كما أن تملك سعة خزان للوقود كبير للغاية يبلغ نحو 78 لتر.

يوجد بالسيارة مصابيح بالأمام تعمل خلال الليل والنهار وأثناء الضباب وتشويش الرؤية.

كما أن يوجد السيارة تتمتع بمحرك قوي للغاية ينتج عنه قوة 164 حصان

كما أنه يعمل بسعة تصل نحو 2.7 لتر.

متوفر بداخل السيارة نحو 4 حساسات يوجد منهم 2 بجهة الأمام، واثنين بالخلف حتى تضمن رصد كافة العقبات.

السيارة تحتوي على شاشة كبيرة، تمكن قائد السيارة من التحكم بنظام الصوت من خلالها.

كما أنه بإمكانك التحكم بالمقاعد الأمامية الخلفية للسيارة من خلال الكهرباء، مما يجعل السيارة مناسبة للغاية للأطفال وكبار السن.

تتميز السيارة بوجود ناقل حركة أتوماتيك يقبل العمل على 6 سرعات متنوعة بشكل أتوماتيك.

كما أن السيارة تدعم العمل بتقنية التحكم الذاتي، وهي التي تمنح قائد السيارة بساطة وسهولة عند القيادة بشكل منظم دون تعقيد.

السيارة مزودة بعزم دوران يقدر بنحو 246 نيوتن، كما أن السيارة تعمل بنظام التشغيل الذكي الذي يتحكم في بغلق وفتح أبواب السيارة.

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أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عن تقديمها لعروض جبارة لتقسيط سيارة تويوتا براود 2022 بقسط شهري يبلغ نحو 650 ريال سعودي، حيث أن يستطيع العميل أن يقوم بتوثيق عقد التقسيط عبر سنوات متتالية، وتكون مدة الحد الأقصى للسداد نحو 5 سنوات، ويتم الحصول على نسبة فائدة 40% من ثمن السيارة.