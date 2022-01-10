أقوي السيارات في السوق السعودي ......سيارة تويوتا فينزا Toyota Venza 2022 بأرخص الاسعار واحدث المواصفات في السعودية

سيارة تويوتا فينزا 2022 بأرخص الاسعار واحدث المواصفات في السعودية، تسعي شركة تويوتا دوما إلي تقديم أفضل السيارات التي ترضي العميل وتنافس الفئات الأخرى من السيارات في نفس الفئة السعرية، وتتميز سيارات تويوتا الهجينة بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود، كما أنها لا تلوث البيئة، وذات تصميم قوي يجعلها تقاوم ولا تحتاج للصيانة كثيرا، وتتميز تويوتا فينزا بتصميمها الرائع وأدائها الثابت وقوتها الكبيرة علي الطريق.

سيارة تويوتا فينزا Toyota Venza 2022 بأرخص الاسعار

أحدث مواصفات سيارة سيارة تويوتا فينزا Toyota Venza 2022

محرك تويوتا فينزا 2022 يأتي بمحرك مكون من 4 أسطوانات وتبلغ سعته 2.5 لتر بالإضافة إلى محركين كهربيين تصلهم قوتهم إلي 219 حصان.

كما تحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيكي وتعمل بنظام الدفع الرباعي إلكتروني الذي قد ينقل جزء كبير من قوته للعجلات الخلفية للسيارة.

السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود حيث تستهلك الوقود بمعدل 5.8 لتر / 100 كيلومتر.

تتميز بوجود عجلة قيادة كهربية، وشاشة لمس بمقاس 12.3.

يوحد بها راديو يعمل عبر الأقمار الصناعية.

يتوفر بها نظام للتكييف الكهربائي.

يمكن تعديل مقعد السائق كهربائيا، ويتحرك في 8 اتجاهات.

يشمل نظام ستيريو مزود ب 9 مكبرات صوت.

مزودة بمصابيح ليد، ويدعم اندرويد وآبل.

يحتوي على نظام لضبط المناخ بالسيارة.

به شاحن لاسلكي.

مزايا تويوتا فينزا 2022

تحتوي سيارة تويوتا علي 5 مقاعد مغطاة بالجلد الصناعي.

علي 5 مقاعد مغطاة بالجلد الصناعي. عجلة القيادة تم تصنيعها من الجلد الطبيعي.

يوجد بها شاشة LCD بمقاس 12.3.

تحتوي علي جهاز تكييف.

تبلغ سعة الحقيبة الخلفية إلى 1028 لتر.

يتوفر فتحتين لوضع الأكواب على يمين السائق.

مزايا الأمان والسلامة في تويوتا فينزا 2022

يوجد بها 8 وسادات هوائية.

يتوفر بها مساعد لتتبع المسار LAT.

تدعم تقنية التوقف الذكي SST.

بها مساعد إشارة المرور RSA.

تحتوي سيارة تويوتا علي نظام لتوزيع الفرامل إلكترونيا EBD.

علي نظام لتوزيع الفرامل إلكترونيا EBD. يدعم نظام المكابح BA.

يشمل نظام التحكم في الجر TRAC.

مواصفات المقصورة الداخلية لتويوتا فينزا 2022

تباع سيارة تويوتا فينزا LE 2022 بسعر يبدأ من 126200 ريال سعودي.

فينزا LE 2022 بسعر يبدأ من 126200 ريال سعودي. أما تويوتا فينزا 2022 XLE في السوق السعودي تباع بسعر 140000 ريال سعودي.

بينما سعر تويوتا فينزا 2022 ليمتد يصل سعرها إلى 153700 ريال سعودي.

أسعار سيارة تويوتا فينزا 2022