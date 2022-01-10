العملاقة القوية بجودتها وكفاءتها..تويوتا رايز 2022 بمواصفات وسعر الخيالي في سوق السيارات السعودي

تويوتا رايز 2022 هي سيارة دفع رباعي متعددة القطاعات تم الكشف عنها في معرض جدة الدولي للسيارات، وقد تم الترحيب بها كخيار أول للعديد من العائلات بسبب ميزاتها الشاملة وسلامتها الشاملة فضلاً عن تصميمها المميز إنها جذابة لأنها فريدة من نوعها وغير عادية وأنيقة في فئتها ناهيك عن أنها تتمتع بخصائص رياضية عامة بسعر معقول من الناحية الفنية تجدر الإشارة إلى أن السيارة متوفرة بثلاثة موديلات مختلفة كل منها مُصنّع من قبل شركة تويوتا مختلفة، وإليكم المواصفات والمميزات تويوتا رايز 2022 في خلال الفقرات القادمة في موقع ثقفني.

مواصفات تويوتا رايز 2022

تتمتع Toyota Rise الجديدة بعدد من الميزات الفريدة التي وثقتها الشركة حيث لم تقتصر الميزات على مكون واحد من السيارة بل كانت شاملة من الداخل والخارج وتم بناؤها بطريقة رياضية تتوافق بشكل وثيق مع الحداثة هناك حقبة وأسلوب في عالم السيارات وهي تستحق العناء من الجدير بالذكر أن هذه ليست السيارة الوحيدة التي عملت تويوتا عليها في الواقع تعتبر الشركة على نطاق واسع واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم ، حيث يتجاوز إنتاجها السنوي مليون سيارة بالإضافة إلى البحث والتطوير فيما يلي المواصفات الداخلية للشركة.

الخصائص الخارجية لتويوتا رايز 2022

تتمتع Toyota Rise الحالية بمجموعة فريدة من الميزات الداخلية التي تجعلها قادرة على المنافسة مع السيارات الأخرى من نفس العام من الإصدار تشمل هذه الميزات:

يبلغ طول السيارة حوالي 4030 مم أي ما يعادل أربعة أمتار.

يبلغ طول السيارة حوالي 1710 ملم.

ارتفاع السيارة حوالي 1600 ملم.

يمكن أن يصل جناحيها إلى حوالي 2252 ملم.

المواصفات الداخلية Toyota Rise 2022

تتميز Toyota Rise بالعديد من السمات الداخلية المميزة والتي توفر للسائق أو مالك السيارة مجموعة متنوعة من مزايا الراحة والأمان ومنها:

السيارة مجهزة بأحدث أنظمة الاتصال.

تسمح المركبة بالاتصال الإلكتروني بين بيانات السيارة والهاتف المتحرك للسائق.

تتميز السيارة بسقف فتح كبير يوفر مجال رؤية أكبر وأوضح.

تتميز السيارة بوجود صندوق كبير حيث يتم تخزين الحقائب المختلفة بسعة حوالي 369 لترًا فضلًا عن سعة تخزين كبيرة.

الميزات التقنية في تويوتا رايز 2022

تأتي Toyota Rise بمجموعة واسعة من الميزات التقنية الفريدة والرائعة والتي أعلنت عنها الشركة على النحو التالي:

لديها ثلاث اسطوانات 1.0 توربو محرك. تبلغ قوة المحرك القصوى حوالي 97 حصانًا. يبلغ الحد الأقصى لزوج المحرك للسيارة ما بين 2400 سم مكعب و 4000 سم مكعب أو 140 نيوتن السيد. يحتوي على ناقل حركة تسلسلي بالإضافة إلى جر أمامي وخلفي وخزان وقود 36 لترًا. تبلغ سرعة استهلاك السيارة في استهلاك الوقود 19.2 كيلومترًا لكل لتر. يمكن للمركبة أن تستوعب ما يصل إلى خمسة ركاب بمن فيهم السائق.

يبلغ سعر تويوتا رايز 2022 حوالي 63.595 ريالاً في سوق السيارات السعودي.

ويبلغ سعر سيارة تويوتا رايز 2022 XLE حوالي 63.595 ريالاً في السعودية.

يبلغ سعر تويوتا رايز 2022 حوالي 69،575 ريال سعودي.

سعر تويوتا رايز 2022 في سوق السيارات السعودي