750 ريال أرخص عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة

أرخص عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف جميل، تعد سيارة تويوتا كامري 2022 من فئة سيارات سيدان، وهي ذات إمكانيات عصرية وأداء رائع، حيث تتميز بمحرك قوي وهي مناسبة للاستخدام العائلي لتمتعها بالعديد من المميزات والمواصفات وهي لا تحمل تغيرا كبير عن موديل 2021، يتوفر منها عدة ألوان للاختيار من بينها، تم تصنيعها في ولاية كنتاكي، لها 4 فئات هم LE، SE، XLE، XSE.

عرض تقسيط سيارة تويوتا كامري 2022 من عنبد اللطيف جميل

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

سعة محرك تويوتا كامري 2022 2.5 لتر، أما قوة المحرك تبلغ 203 حصان.

عزم دوران السيارة 249 نيوتن/ متر في طرازي LE، SE.

أما طرازي XLE، XSE قوة المحرك فيها تصل إلي 301 حصان، وعزم الدوران بها 362 نيوتن/متر.

متوسط عمر السيارة يتراوح ما بين 10 – 12 سنة.

مساحة الشنطة الخلفية للسيارة 15.1 قدم مكعب.

وزن السيارة في الطرازات الأربعة تتراوح ما بين 3241 و 3572 رطل.

طول السيارة ما بين 192- 195 بوصة، وعرضها 73 بوصة.

طول قاعدة العجلات 112 بوصة.

لها عدة ألوان هي: الفضي والأسود والأزرق والأبيض والأحمر.

المحرك في الطراز الأساسي يصل سرعته القصوى 100 كيلو متر في 7.6 ثانية.

أما محرك الفئات الأعلى V6 يستغرق نفس المسافة في 5.5 ثانية فقط.

مميزات سيارة تويوتا كامري 2022

تتميز بسقف بانورامي رائع، ومقصورتها فخمة وجذابة.

بها شاشة لمس بمقاس 7 بوصة.

بها كاميرا خاصة بالرؤية الخلفية.

تدعم ANDROID AUTO.

تتميز بمرايا كهربية قابلة للطي.

تحتوي علي 9 مكبرات صوت من نوع JBL كما تأتي بمكبر صوت.

بها نظام تكييف للتحكم في المناخ.

تتوافق مع APPLE CARPLAY.

تحتوي علي مصابيح ليد وشاشة للعرض علي الجهة الأمامية.

تشمل نظام تحذير من التحرك خارج المسار المحدد.

تدعم نظام الكبح الذاتي عند الطوارئ.

بها خاصية لتحذير السائق من الاصطدام.

تدعم نظام SIRIUS XM.

بها منفذين يو اس بي.

تحتوي علي شحن لا سلكي يوافق QI.

أسعار سيارة تويوتا كامري 2022